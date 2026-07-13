Jedna vrsta zločina postala je posebno unosan posao: I Hrvatska tu ima svoje prste

Nedavno uhićenje dvojca iz Koprivničko-križevačke županije zbog sumnje u ilegalni promet otpadom stavio je ekološki kriminal u fokus zanimanja javnosti. Globalno radi se o jednom od profitabilnijih oblika organiziranog kriminala koji ima nesagledive posljedice po život na planetu.

Dok talijansko tužiteljstvo specijalizirano za kriminal vezan uz tamošnju mafiju istražuje međunarodnu mrežu nezakonitog gospodarenja otpadom, a tom je istragom obuhvaćen i dvojac iz Koprivničko-križevačke županije, podaci pokazuju da ni Hrvatska nije pošteđena kršenja propisa o zaštiti okoliša.

Inspekcijski nadzori otkrivaju da dio tvrtki ne poštuje zakonske obveze, ali ne navode radi li se o namjernim ili nenamjernim propustima koji smanjuju troškove poslovanja tvrtki, čime se povećava rizik od onečišćenja okoliša i ugrožavanja zdravlja ljudi. Iako u svom izvješću ne spominju da se radi o kriminalnim radnjama, izvješće svejedno pokazuje neprihvatljivo stanje na terenu.

Koliko je zločin protiv okoliša postao lukrativan posao pokazuje i nedavno objavljeno priopćenje Interpola, prema kojem je riječ o trećoj najprofitabilnijoj kriminalnoj aktivnosti u svijetu.

Organizirane kriminalne skupine svake godine tim kaznenim djelima ostvaruju nezakonitu dobit koja se procjenjuje na stotine milijardi američkih dolara, pri čemu se zarada ostvaruje kroz ilegalnu trgovinu otpadom, nezakonitu sječu šuma, ilegalni ribolov, rudarenje, onečišćenje okoliša i krijumčarenje divljih životinja, izvještavaju iz Interpola

Interpol u svom priopćenju od prije nekoliko dana upozorava da je riječ o obliku kriminala koji zbog svoje prekogranične prirode iznimno teško otkrivaju i procesuiraju nacionalna tijela.

Posljedice se ne očituju samo u golemim nezakonitim prihodima kriminalnih mreža, nego i u trajnom uništavanju prirodnih staništa, gubitku bioraznolikosti te dodatnom pogoršavanju klimatskih promjena.

Projekt GAIA

Upravo zato ta međunarodna policijska organizacija, u suradnji s WWF-om i uz pet milijuna eura potpore njemačke vlade, intenzivira program jačanja međunarodne suradnje i kapaciteta policijskih tijela za otkrivanje i suzbijanje ekološkog kriminala (GAIA). Projekt nije zamišljen kao inicijativa samo Njemačke, nego kao međunarodni program jer ta vrsta kriminala ne poznaje granice.

U projekt GAIA, koji egzistira od 2024. godine, uz postojeće bit će uključene i još neke partnerske zemlje. Njih će Interpol odabrati među državama koje ispunjavaju uvjete za službenu razvojnu pomoć, nakon procjene potreba.

U ovom trenutku popis potencijalnih zemalja partnera nije poznat pa se tako ne zna hoće li u njemu sudjelovati i Hrvatska.

Na nedavnoj konferenciji savezni njemački ministar zaštite okoliša Carsten Schneider upozorio je da prekogranični ekološki kriminal više nije rubni problem, nego iznimno profitabilan kriminalni model koji uz uništavanje okoliša potkopava državne institucije i potiče regionalne sukobe.

Schneider je istaknuo da šteta koju takav kriminal nanosi ekosustavima premašuje bilijun američkih dolara godišnje.

Upozorio je da uništavanje prašuma smanjuje njihovu sposobnost ublažavanja klimatskih promjena, dok lokalne zajednice prve osjećaju posljedice kroz prekomjerni izlov, onečišćenje pitke vode i degradaciju tla. Zbog toga je, tvrdi, Njemačka odlučila dodatno ojačati međunarodnu suradnju s Interpolom u suzbijanju ekološkog kriminala.

Stotine milijardi dolara dobiti

Glavni tajnik Interpola Valdecy Urquiza poručio je kako zločini protiv okoliša organiziranim kriminalnim mrežama donose stotine milijardi dolara nezakonite dobiti svake godine te naglasio da je ključ njihova suzbijanja dugoročna međunarodna suradnja.

Prema njegovim riječima, uspješno razbijanje takvih mreža moguće je samo ako policijska tijela preko granica u stvarnom vremenu razmjenjuju obavještajne podatke, operativnu potporu i istražne kapacitete.

U prvoj godini su partnerske zemlje uključene u zajednički GAIA projekt izvijestile o više od 500 istraga i identificirale 262 kriminalna subjekta.

Njihov analitički rad i globalni sustavi obavijesti identificirali su dodatnih 503 subjekta, uključujući rute trgovine ljudima, žarišta i kriminalni način djelovanja.

Nadovezujući se na rezultate prve godine, partnerske zemlje u Latinskoj Americi, Aziji i Africi nastavit će primati podršku kroz operativne akcije, forenzičku podršku, izgradnju kapaciteta i analitiku. Njemačko ministarstvo zaštite okoliša osigurava dodatnih 1,5 milijuna eura za daljnje proširenje projekta.

Prema procjenama, ekološki kriminal sada je treća najprofitabilnija kriminalna industrija nakon trgovine drogom i krivotvorenja, generirajući ilegalnu dobit u milijardama.

Ti tokovi prihoda financiraju druge kriminalne aktivnosti, potiču sukobe i destabiliziraju cijele regije. Zato njemačko ministarstvo zaštite okoliša dodatno pojačava svoje napore u ovom području i sustavno proširuje suradnju s Interpolom.