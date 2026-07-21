Brutalan pokušaj ubojstva na jugu Hrvatske: Sukobili se zbog parkiranja, a onda je nastao kaos

Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Dubrovnik muškarac u dobi od 32 godine osumnjičen je za kazneno djelo ubojstva u pokušaju.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je u ponedjeljak, tijekom jutarnjih sati, u Novoj Mokošici došlo do verbalnih nesuglasica oko parkiranja između osumnjičenog i 65-godišnjaka.

Nakon verbalnog sukoba uslijedio je fizički napad osumnjičenog na oštećenog tako što ga je rukama s leđa snažno gurnuo niz stepenice s visine oko pet metara, uslijed čega je 65-godišnjak teže ozlijeđen.

Dok je oštećeni ležao na tlu, 32-godišnjak mu je zadao još nekoliko udaraca nogom i rukom svuda po tijelu.

Nova Mokošica Foto: Bozo Radic / CROPIX/Cropix

Nakon pružene liječničke pomoći na mjestu događaja ozlijeđeni muškarac prevezen je u dubrovačku bolnicu, gdje je zadržan na daljnjem liječenju.

Napadač je pronađen i uhićen te je doveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje, po završetku kojeg je, uz kaznenu prijavu, danas tijekom jutarnjih sati predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.