Predsjednički kandidat i pjevač Miroslav Škoro u Novom Zagrebu je održao skup u sklopu svoje kampanje gdje je okupljenima otkrio svoje stavove o pozdravu "Za dom spremni" i istaknuo da pripada "ponosnoj generaciji koja je pobijedila srpski fašizam".

Miroslav Škoro, kanidat za predsjednika na predstoječim izborima, govorio je u petak okupljenima u Novom Zagrebu i skup prenosio uživo na svojoj Facebook stranici. Između ostalog govorio je o pozdravu "Za dom spremni" te istaknuo kako pripada "ponosnoj generaciji koja je pobijedila srpski fašizam" pa nastavio nabrajati ljude iz svog najbližeg kruga koji su sudjelovali u ratu.

"Pitali su me što mislim o pozdravu "Za dom spremni". Ja se ne bojim govoriti o tome. Zato što znam istinu. I nisam licemjer. To je pozdrav pod kojim je moj vjenčani kum se borio za ovu Hrvatsku '91. godine. To je pozdrav pod kojim je moj bratić poginuo. I neće mi nitko kazati da je to pozdrav koji nekome smeta jer su ga koristili od '41. do '45. Jesu. Ali, koristili su i riječ Hrvatska, koristili su i himnu 'Lijepa naša'", istaknuo je Škoro.

Predsjednički kandidat Škoro ističe kako će posjetiti Bleiburg, ali i Jasenovac te će tražiti međunarodnu komisiju pa izazvao uzvike odobravanja i aplauz okupljenih.