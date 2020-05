Joaquin Phoenix je živio s obitelji u kultu, Coco Chanel je bila pobornica nacizma, a Caitlyn Jenner je nekoć živjela kao muškarac. Donosimo priče zvijezda koje žive dvostruke živote.

Filmske i glazbene zvijezde tek su obični ljudi čiji privatni i poslovni život zbog njihove slave postaje zanimljiv širokim masama.

To ne znači da nemaju tajne, već samo da se te tajne malo brže otkrivaju nakon što kada dotični postanu tema tračeva. "Iskopali" smo neke zvijezde koje su živjele dvostruki život.

Oskarovac Joaquin Phoenix već godinama je jedan od cjenjenijih holivudskih glumaca, a jedna od poslljednjih uloga kojom je oduševio širu publiku je uloga Jokera. Kao dijete Phoenix je, kao i njegov brat River, odgojen u religijskoj zajednici pod imenom "Božja djeca". Njegova obitelj pridružila se organizaciji početkom 70-ih godina, a kao dječak glumac je s njima putovao Južnom Amerikom. U intervjuima je pričao kako su njegovi roditelji dijelili stajališta zajednice kojoj su pripadali, a ona je bila poput kulta. Nakon što je cijela obitelj izašla iz te zajednice, sve su ostavili iza sebe.

Glumac Rock Hudson 50-ih je godina bio jedno od cjenjenijih imena Hollywooda, a glumio je s Elizabeth Taylor i Jamesom Deanom. Brzo je postao zvijezda, a njegov agent mu je brzo sredio i da se vjenča s glumicom Phyllis Gates. Razlog tome je bila činjenica da je Hudson homoseksualac, a agenti su se bojali kako će zbog toga izgubiti na popularnosti. Brak s Gate nije potrajao, no Hudson je još nekoliko desetljeća šutio o svemu. Tek je 1984. godine objavio da je gej, a postao je jedna od prvih holivudskih zvijezda koja je to učinila.

Bruce Jenner rođen je u New Yorku 1949. godine, a tijekom srednje škole iskazao se kao veliki talent za atletiku, nogomet i košarku. Sudjelovao je kasnije na Olimpijskim igrama, a preko 40 godina živio je s velikom tajnom. Nakon što je 2014. godine objavio da se razvodi od svoje dugogodišnje supruge Kris Jenner, šokirao je svijet odlukom da mijenja spol. U dobi od 65 godina, Jenner je postao Caitlyn, a danas živi sa svojom djevojkom u Los Angelesu.

Legendarna pariška dizajnerica Coco Chanel do svoje 27. godine napravila je toliko toga u karijeri i rijetko ju je tko mogao uhvatiti u tome. Napravila je revoluciju u modnoj industriji "malom crnom haljinicom" te je vodila uspješnu parfumeriju, no tijekom dana najveće slave zadesile su je nedaće. Francuska je pala pod Hitlerovu vlast, a Coco je u to vrijeme započela vezu s nacističkim časnikom Hansom Guntherom von Dinclageom. Chanel navodno nije imala ništa protiv nacističkog režima jer je i sama bila antisemitistkinja. Nakon rata otišla je u Švicarsku, no na kraju se vraitila u Pariz.

Rock zvijezda Alice Cooper na sceni je poznat kao "zločesti dečko" zbog svog ponašanja, no stvari iza kamere su potpuno drugačije. Alice je odrastao u kršćanskoj obitelji, a njegovi otac i djed bili su pastori. Nakon nekoliko desetljeća života rock n' roll zvijezde, Cooper se vratio starim navikama te je počeo živjeti po kršćanskim principima. Nije odustao od glazbe, no u intervjuima je pričao kasnije kako je sve što na sceni radi samo nastup, a kada siđe s pozornice potpuno je drugačiji čovjek.