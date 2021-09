Hollywood je ostvarenje snova za mnoge glumce, no neki od njih su ostvarili samo par uloga te su se posvetili svom životu daleko od očiju javnosti.

Brojni poznati glumci poput blizanki Olsen otišli su iz Hollywooda te su napravili zaokret u karijeri. Neki od njih su se vratili pred kamere, no neki su ostali daleko od svjetala reflektora te izbjegavaju medije već godinama.

Ariana Richards glumila je Lex Murphy u filmu "Jurassic Park" 90-ih godina, a prošlo je već dugo godina otkako je ova 41-godišnjakinja na velikom platnu bježala od dinosaura. Nakon snimanja hit-filma Stevena Spielberga, Ariana je završila dramsku akademiju, no nije se nastavila baviti glumom. Udala se za Marka Boltona, umirovljenog vojnika iz Irske te su zajedno dobili kćer 2015. godine. Danas žive u američkom Portlandu, a Ariana radi u vlastitoj galeriji te slika portrete.

Phoebe Cates utjelovila je Kate Beringer u kultnom filmu "Gremlini", no nakon kratkog izleta u svijet glume odlučila se za drugačiji život. Danas živi u New Yorku sa suprugom, glumcem Kevinom Klineom kojeg je upoznala na setu jednog filma 1983. godine, no ona se više ne bavi glumom. Otvorila je butik 2005. godine na aveniji Madison i ondje još uvijek radi.

Danny Lloyd odustao je od glume nakon samo dvije godine karijere, no ostavio je zapaženu ulogu u kultnom filmu "Isijavanje". Utjelovio je Dannyja Torrancea te ga se brojni obožavatelji slavnog filma još danas sjećaju, a onda je imao tek 10 godina. Danas ima 48 i radi kao sveučilišni profesor. Sa svojom surpugom Jessi Dianom ima šestero djece.

Mara Wilson jedna je od najvećih dječjih zvijezda koje su se povukle iz svijeta glume. Utjelovila je djevojčicu Matildu u istoimenom filmu, glumila je u još nekoliko kultnih dječjih filmova 90-ih godina, a onda se potpuno povukla. Godine 2000. otišla je iz glume kako bi se posvetila karijeri spisateljice.

Henry Enrique Estrada, poznatiji kao Erik Estrada prosladio se ulogom Francusa Llewelyna u policijskoj drami CHiPS. Čini se kako ga se ta uloga zaista dojmila obzirom da je nakon snimanja serije odlučio napraviti zaokret u karijeri ne bi li postao policajac. Od 2016. godine Erik živi u Idahu, gdje i radi kao policajac.

Erik Per Sullivan napoznatiji je po ulozi Deweyja u seriji "Malcolm u sredini", no otkako se serija završila snimati, iz svijeta glume je otišao i on sam. Danas ima 30 godina, a 2009. godine je upisao Sveučilište Južna Kalifornija te se posvetio drugačijem životu. Imao je još nekoliko izleta u svijet glume, no pokušava se držati dalje od medija i detalje svog života ne dijeli s javnosti.