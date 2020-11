Penn Badgley se proslavio u seriji "Gossip Girl" u kojoj je utjelovio Dana Humpreyja, a 2018. je utjelovio Joea u Netflixovoj hit-seriji "You" čiju treću sezonu mnogi željno iščekuju.

Penn Badgley je gledateljima najpoznatiji po serijama "Gossip Girl" i "You", a svoju karijeru je započeo kao 13-godišnjak u videoigricama.

Naime, posudio je glas u igrama "Mario Golf 64" i "Mario Tennis 64", a debitirao je u sitcomu "Will & Grace" u kojem se kratko pojavio. Prvu važniju ulogu je odigrao u sapunici "The Young and Restless" u kojoj je utjelovio Phillipa Chancellora IV.

Kada je riječ o filmu, debitirao je 2006. u "John Tucker Must Die", a već u prvom vikendu romantična komedija je zaradila 14.3 milijuna dolara u kinima. No uloga koja mu je donijela pravu slavu je ona Dana Humpreyja u seriji "Gossip Girl", koja se temelji na knjizi. Prvo je odbio ponuđeni angažman, no pristao je jer su se producenti mučili s nalažanjem drugog glumca.

Mnogi Penna pamte i po trileru "The Stepfather" te komediji "Easy A" u kojoj igra kolegu u kojeg je zaljubljen lik Emme Stone. Magazin People je Badgleyja 2011. svrstao na listu "25 ljepotica i seksi muškaraca", a BuddyTV ga je stavio kao 75. na "100 najseksi muškaraca".

Penn je prije dvije godine ponovno zaigrao u hit-seriji, Netflixovoj krimi-drami "You" kao Joe Goldberg. Serija je dobila brojne pozitivne kritike i postigla veliku gledanost, a mnogi obožavatelji željno iščekuju treću sezonu koja bi trebala izaći tijekom 2021. godine.

Inače, glumac je od 2014. u vezi s pjevačicom Dominom Kirke (36), a vjenčali su se 27. veljače 2017. Domina ima sina Cassiusa iz prvog braka i u veljači ove godine su ona i Penn objavili da očekuju prvo dijete nakon dva pobačaja. Par je dobio sina Jamesa 20. rujna i sretnu vijest je pjevačica otkrila na svom Instagramu.

Prije nego što se skrasio, Badgley je bio u vezama s kolegicom iz serije "Gossip Girl" Blake Lively te glumicom Zoë Kravitz.