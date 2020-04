Victoria Beckham pod povećalom je javnosti od samih početaka karijere, a bivša Spajsica danas je uspješna dizajnerica.

Britanska poduzetnica, dizajnerica i pjevačica Victoria Beckham na sceni je već dugi niz godina, a svakim svojim poslovnim potezom oduševljava publiku i struku.

Supruga nogometaša Davida Beckhama i majka njihove djece u centru je pažnje od samih početaka, a povodom njezina 46. rođendana prisjetili smo se ponekih detalja iz njezine karijere.

Prvo smo je znali kao Victoriju Adams, jednu od pet djevojaka koje su s grupom Spice Girls 90-ih godina osvojile čitav svijet te su postale jedna od najpopularnijih britanskih skupina na svijetu. Victoria se za audiciju prijavila 1994. godine putem oglasa, u kojem je stajalo da djevojke koje se prijave moraju biti "pametne, ekstrovertne, ambiciozne, moraju znati pjevati i plesati". Ostalo je povijest. Victoria je bila Posh Spice, kako su je nazivali mediji, bila je poznata po svom istančanom stilu i štiklama u kojima je uvijek bila.

Nakon što se bend raspustio, Beckham je nastavila samostalnu karijeru te je s nekoliko singlova osvojila top liste.

Početkom 1997. Posh Spice upoznala je nogometaša Davida Beckhama na jednoj utakmici, a on je kasnije priznao kako je kolegama iz kluba komentirao da je gledao njezine spotove te da mu se svidjela prije nego li ju je vidio uživo. I sama Victoria je prije nego što su se upoznali izrazila želju da bi ga htjela vidjeti jer je bila veliki fan Manchester Uniteda, kluba za koji je on u to vrijeme igrao. Brzo nakon postali su par, a vjenčali su se 1999. godine. Danas su jedan od najbogatijih parova na svijetu s imovinom od preko 355 milijuna funti.

Tijekom braka Beckhamovi su preživjeli mnoge skandale, afere i krize. S Rebeccom Loos David je započeo aferu 2003. godine, a iako mu je supruga prvo vjerovala da nije s njom imap ništa, kasnije su ih paparazzi ulovili u automobilu. Nakon što je okončao aferu, manekenka Sarah Marbeck je javno rekla kako je s bivšim nogometašem ljubovala dvije godine. Dvoje djevojke nisu bile dosta te je David nastavio nizati afere sve do prije nekoliko godina. Ipak, ništa nije pokolebalo njihov brak.

Pokušaj otmice i ubojstva

Victoria je tijekom godina imala i druge neugodne situacije. Detektivi Scotland Yarda su 2000. godine dobili prijavu kako se planira otmica Victorije Beckham i njezina sina Brooklyna. Odveli su ih na tajnu lokaciju, no nitko nije uhićen. Nekoliko tjedana kasnije kada je sa Spice Girls nastupala na dodjeli nagrada Brit, na njezinim se prsima pojavila crvena točkica lasera. Odmah su je odveli s pozornice, a pjevačica je kasnije istaknula kako je tjednima bila potresena zbog tog iskustva, jer je policija utvrdila kako je u prostoriji bio čovjek koji ju je planirao ubiti.

Beckham je vlasnica nekoliko linija modnih marki, a tijekom godina surađivala je i s kolegama dizajnerima. Njezin uspješan poduzetnički život aktivan je i danas, a brojni partneri isticali su kako je Victoria privatno jako prizemljena osoba koja se isprva čini povučenom. Na počecima dizajnerske karijere bojala se kako će joj se svi smijati, no ponosna je što je postigla modno carstvo. Smatra da je moda njezin životni poziv, a razmišlja o novim kreacijama čitavo vrijeme.

Posljednjih nekoliko godina Victoria je sudjelovala u snimanju čak pet dokumentarnih serija o svom životu.

Njezina obitelj pod velikim je medijskim povećalom, no svejedno pokušava zadržati za sebe najintimnije detalje.