Slavni glazbenik Vanilla Ice proslavio je 52. rođendan.

Nekoć je bio jedna od najvećih glazbenih zvijezda, a danas je iz sjećanja mnogih u potpunosti izblijedio. Vanilla Ice, američki reper, glumac i TV voditelj, rođen je pod imenom Robert Matthew Van Winkle, a upravo je napunio 52 godine.

Svoju glazbenu karijeru je započeo 1989. objavivši svoj debitanski album i postavši zvijezda preko noći. Njegov najveći hit "Ice Ice Baby" do danas je ostao iznimno popularan i baš svi znaju kako zvuči, no nakon njega reper nije uspio stvoriti velike hitove. Inače, "Ice Ice Baby" prvi je hip-hop singl u povijesti koji se popeo na sam vrh Billboardove glazbene ljestvice. Zbog ugovora sa svojom izdavačkom kućom Vanilla Ice se odrekao velikog dijela svoje stvaralačke slobode i pristao se podrediti onome što je masa željela čuti - zbog čega je kasnije gorko zažalio.

Naime, pjevač je otkrio kako je rijetko kada uspio javnosti predstaviti neku svoju pjesmu u koju je stvarno vjerovao i u koju je unio cijeloga sebe. Većinom je snimao komercijalnu glazbu koja se dobro prodavala, što je rezultiralo Vanilla Iceovim nezadovoljstvom samim sobom.

Pao je u depresiju i pokušao si oduzeti život, no na sreću, nije u tome uspio. Nakon tog traumatičnog iskustva je odlučio u potpunosti promijeniti svoj stil glazbe i života. Očekivano, njegovi manje manistream albumi nisu požnjeli uspjeh s početka 90-ih, pa se Vanilla morao početi baviti poslom televizijskog voditelja ne bi li uspio i dalje živjeti luksuznim životom na kakav je navikao.

Ljubio je Madonnu početkom 1990., a zajedno su bili 8 mjeseci. Oženio se 1997., i to s Laurom Giarittom, s kojom je dobio dvije kćeri. Laura je 2016. podnijela zahtjev za razvod rekavši kako je njezin brak s Vanillom trajno narušen te da njihovu odnosu nema povratka.

Suočio se i s nizom drugih osobnih problema, a sukobio se i sa zakonom. Naime, prije no što je postao slavan, uhićen je zbog preprodaje droge, a bio je tužen i zbog plagiranja ni manje ni više nego kultne pjesme Queena "Under Pressure".

Teško je kontrolirao gnjev i agresiju, pa ga je policija uhitila i 1991. zbog toga što je beskućniku prijetio pištoljem, a loši niz nastavio se i deset godina kasnije kada je Vanilla fizički napao svoju tadašnju suprugu Lauru. Navodno su se svađali u automobilu, ona je htjela iskočiti iz auta kako bi se maknula od svog supruga, no on ju je uhvatio za kosu i toliko snažno počupao da mu je cijela šaka ostala puna Laurine kose. Zbog tog ekscesa završio je na obveznoj psihoterapiji, no obiteljska situacija nije se popravila.

Uhićen je 2018. zbog premlaćivanja supruge. Nakon tog nasilnog ispada sud je odredio zabranu približavanja Lauri, no nakon godinu dana presuda je odbačena, pa se sve vratilo na staro i na kraju završilo razvodom.

No kriminalne radnje ovog glazbenika nisu stale samo na tome - 2015. je uhvaćen u krađi namještaja, bicikala i druge imovine jedne vile na Floridi. Za to je nedjelo dobio samo 100 sati društveno korisnog rada.

Krađi se Vanilla Ice okrenuo zbog toga što su mu se milijuni na bankovnom računi istopili, pa je zapao u dugove. Ovaj je reper tužan primjer toga kako i velike zvijezde mogu itekako posrnuti.