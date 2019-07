Glumac Rupert Everett nekoć je bio najveći holivudski šarmer, a onda je na iznenađenje mnogih priznao da je homoseksualac - i sve se urušilo.

Devdesetih je bio jedan od najvećih frajera među holivudskim glumcima, a njegov prodoran pogled, oštre crte lica i drzak nastup postali su njegov zaštitni znak.

Rupert Everett, glumac koji je vrhunac slave dosegao davnih dana, danas je pomalo zaboravljeno ime Hollywooda, no o njemu se nekoć mnogo i često pisalo.

Slavu je stekao glumeći bok uz bok s Juliom Roberts u "Vjenčanju mog najboljeg prijatelja", a privatno se intenzivno družio s Madonnom i Elizabeth Taylor. Mnogi su predviđali da će mladi i talentirani Rupert postati novi Tom Cruise, ali - to se nije dogodilo.

Ovaj Britanac uglađenog stila na kraju je završio kao jedna od zvijezda koju je Hollywood odbacio zasitivši ga se. Što je točno toliko naškodilo sjajnoj karijeri Everetta?

Danas Rupert ima 60 godina i napokon je odlučio progovoriti o tome što mu se dogodilo.



"Mislio sam da ću vladati svijetom, a na kraju mi je trebalo jako dugo da shvatim kako svijet ipak ne funkcionira onako kako sam mislio da će funkcionirati. Želio sam postati Tom Cruise i nisam želio pristati na ništa manje od toga. Sanjao sam o statusu legende", rekao je Rupert koji danas živi povučenim životom u Engleskoj gdje najviše vremena provodi s majkom.

Nakon što je okusio planetarnu slavu, bogatstvo i povlastice koje idu uz titulu miljenika Hollywooda, Rupertu se bilo teško pomiriti s činjenicom da više nije "vruća roba u gradu". Upravo suprotno, uloge koje je dobivao bile su male i sporedne, a nakon prvih vrtoglavih iznosa koje je zaradio morao je preživljavati pišući scenarije i knjige.

Iako je prema vlastitom priznanju i dan danas nezadovoljan time kako se njegova karijera sunovratila, Rupert je svjestan što je dovelo do toga da njegova popularnost izblijedi.

Nakon prvih uspjeha i statusa jednog od najzgodnijih muškaraca tadašnje celebrity scene, Rupert se deklarirao kao homoseksualac, nakon čega je Hollywood, polako, ali sigurno prestao računati na njega. Uloge zavodljivih muškaraca sve su sporije i rijeđe pristizale, a glavne uloge dobivao je samo u art filmovima koji ni izbliza nemaju doseg kao hit-komedije ili blockbusteri.

Rupert je zastoj u svojoj karijeri pripisao upravo tome što je otkrio koji ga spol privlači pa je ogorčeno savjetovao mlađim kolegama u istoj situaciji da ne priznaju svoju homoseksualnost. Barem ne sve dok im status zvijezde ne bude čvrsto zacementiran.

"Tih dana je bilo nemoguće biti homoseksualac u svijetu filmova, posebno ako si želio da dođeš do samog vrha. Dobio sam neke prilike, ali ne i prave, velike šanse... To je svijet koji samo izvana izgleda prijateljski, zapravo je okrutan i krvoločan. A ja sam bio žrtva", objasnio je svoj stav Everett.



Unatoč tome što su mnogi uzdisali za njime, a on se privatno družio s velikanima poput Orsona Wellesa, Joan Collins i Elizabeth Taylor - ništa nije pomagalo da dođe na A listu glumaca.

"Bio sam iznimno drzak, a nisam bio zagrijan ni za gostovanje u emisijama, pa sam tako sam sebe sabotirao. Bio sam istovremeno i presramežljiv da budem faca pred paparazzima. Sve to zajedno, rezultiralo je mojim padom", zaključio je Rupert.

Ipak, čini se da se u posljednje dvije godine njegova sreća počela preokretati. Vratio se na filmska platna ulogom u filmu "Sretni princ" u kojem je utjelovio Oscara Wildea, a trebao bi se pojaviti i u dvije dugoočekivane televizijske drame - "Adult Material" i adaptaciji romana "Ime ruže" Umberta Ecoa.