Ricky Martin do danas je ostao najprodavaniji izvođač španjolskog govornog područja u SAD-u, a osim što pjeva bavi se i glumom.

Ricky Martin na glazbenoj se sceni pojavio s portorikanskim boy bendom Menudo, a 1999. godine pjevač je krenuo u solo vode. Do danas je ostao kao jedna od najvećih pop zvijezda, a donosimo detalje kako je sve krenulo.

Rođen je kao Enrique Martin Morales u San Juanu, a jedino je zajedničko dijete svojih roditelja, koji su se rastali kada je imao dvije godine. Odgajan je u katoličkom duhu i pobožno je pohodio mise. Ricky je čak tri puta bio na audiciji za bend Menudo 1984. godine. S njima je snimio 11 albuma prije nego što je krenuo svojim putem, a u vlastitoj zemlji je zahvaljujući bendu bio široko poznat. Krajem 90-ih i početkom novog milenija, Ricky Martin postao je jedno od najvećih glazbenih imena na svijetu. Još danas drži rekord naprodavanijeg izvođača španjolskog govornog područja u SAD-u nakon što je objavio prvi samostalni album i osvojio sve top liste diljem svijeta.

Pojavio se na dodjeli nagrada Grammy te je osvojio nagradu, a glavni cilj mu je onda bio da što više publike skrene pažnju na latino pjevače i pjevačice toga perioda. Enrique Iglesias, Shakira i Jennifer Lopez samo su neki od njehovih kolega koji su se na sceni pojavili gotovo u isto vrijeme kada i Ricky Martin. Tada je bio na vrhuncu slave.

Osim pjevanja, Martin se bavi i glumom, a pojavio se u nekoliko serija te je glumio i na Broadwayju.

Priznao da je gej pa se vjenčao sa svojim dugogodišnjim dečkom

Prije nego što je cijelom svijetu obznanio da je homoseksualac, Ricky je bio na glasu kao seks simbol ljepšem spolu. Jednom je prilikom rekao kako se nikada nije pripremio na toliku slavu kakvu je imao, a s godinama mu je sve teže padalo to što živi u laži. Oslobodio se tek kada je svima priznao da je gej.

Novinari su ga u gotovo svim intervjuima ispitivali o seksualnosti, što mu je teško padalo. Sve je eskaliralo početkom 2000-ih godina kada je otkazao koncert u Buenos Airesu i otišao doma da se odmori. Nikada mu nije dijagnosticirana depresija, no pjevač kaže kako su u tom periodu svi njegovi bližnji strahovali da je upravo to glavni problem. "Nakon što sam sve otkazao i došao doma, bilo je to prvi put nakon deset godina da se mogu istinski odmoriti", priznao je Ricky u intervjuu.

Da je gej, otvoreno je priznao 2010. godine, dvije godine nakon što mu je djecu rodila surogat majka. "S ponosom mogu reći da sam sretni homoseksualac. Blagoslovljen sam time što jesam", rekao je pjevač i šokirao obožavateljice diljem svijeta. S Jwanom Yosefom zaručio se već odavno, a sretni par je 2018. godine objavio da su se vjenčali. Ponosni su roditelji četvero djece.

"Livin' La Vida Loca" i "She Bangs" samo su neke od njegovih uspješnicama po kojima ćemo ga još dugo pameititi, a i nakon 20 godina, većina njegovih fanova napamet zna riječi svih njegovih pjesama, čak i onih na španjolskom.