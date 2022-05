Ray Liotta preminuo je u 68. godini života kojeg su obilježile tužna sudbina, ali i više nego uspješna glumačka karijera.

Vijest o iznenadnoj smrti glumca i zvijezde filma "Dobri momci" Raya Liotte šokirala je i rastužila glumački svijet i cijeli Hollywood u kojem se proslavio svojim ulogama mafijaša i opakih gangstera.

Njegov privatni život nije bio ništa manje dramatičan od radnje filmova u kojima je glumio i likova koje je utjelovio. Ray je preminuo u snu u Dominikanskoj Republici gdje je snimao "Dangerous Waters", koji se našao na popisu više od 120 filmova u kojima se pojavio tijekom i više nego uspješne karijere.

Rayev privatni život od prvih dana obilježila je tužna sudbina kada ga je majka ostavila u sirotištu dok je bio beba, sa šest godina posvojio ga je par iz New Jerseyja, a a s činjenicom da ga se njegova biološka majka odrekla nikako se nije mogao pomiriti.

Desetljećima kasnije, uz pomoć svoje bivše supruge Michelle Grace, uspio je pronaći i ponovno se spojiti s majkom, međutim, kasnije je njihov susret nazvao 'razočaravajućim', izjavivši 'hvala Bogu da sam posvojen.'

"Nekoć se nisam prestajao pitati kako se netko može odreći djeteta, ali kad sam je upoznao shvatio sam da je imala stvarno valjane razloge. Tada sam shvatio i da je gotovo 99 posto djece koja se daju na posvajanje, da je to za njihov boljitak", izjavio je Ray 2014. u showu Larryja Kinga.

"Kada sam pitao o tome koje je nacionalnosti moj tata, nije htjela ni govoriti o tome. Kao da se to nikad nije ni dogodilo", izjavio je za Esquire.

1990. godine Ray se suočio s novim gubitkom i to kada je njegova posvojiteljica umrla od posljedica raka dok ju je držao u naručju, nakon što je jurio s filmskog seta kako bi je uspio samo još jednom vidjeti. No, unatoč nevoljama u obiteljskom životu, Ray je uspio ostvariti zavidnu karijeru nizom uloga kroz svoju desetljećima dug glumački staž.

Ljubav svog života pronašao je relativno kasno, zaljubivši se u bivšu 46-godišnju frizerku Jacy Nittolo tijekom pandemije koronavirusa, za koju se spremao oženiti prije svoje tragične smrti.

Glumac je u javnosti posljednji put bio viđen prije dva mjeseca u jednom hotelu u Los Angelesu gdje su svjedoci ekskluzivno za Daily Mail izjavili kako je bio primjetno blijed i da mu je trebala pomoć sobara koji mu je oblačio jaknu. Izvor je dodao da je bio spor te da mu je trebala pomoć s nošenjem stvari. No, ipak na fotografijama snmiljenim početkom ovog mjeseca izgledao je zdravije na i to dok je sa zaručnicom šetao Pacific Palisadesom.

Ray je nekad mamio uzdahe svojim seksepilom, no onda je krenuo na plastične operacije i vidljive su posljedice na njegovu licu. Iako je negirao da je išao pod nož, stručnjaci su rekli kako je više nego očito da je pretjerao s botoksom.

2004. godine razveo od 51-godišnje kolegice Michelle Grace koju je upoznao na utakmici bejzbola njezina tadašnjeg supruga, a bivši supružnici dobili su kćer Karsen Liottu koja se također bavi glumom i koja danas ima 21 godinu.

2007. bio je uhićen pod sumnjom da je vozio pod utjecajem alkohola i droge, i to nakon što se zabio svojim automobilom u dva parkirana vozila u Pacific Palisadesu. Iz pritvora je bio pušten nakon što je platio jamčevinu od 15 tisuća dolara. Problemi s prekomjernim konzumiranjem alkohola nisu ga prestali pratiti pa se 2016. pojavio u britanskom showu Good Morning Britain u kojem je djelovao dezorijentirano i zbunjeno, što je potaknulo nagađanja da je bio pijan tijekom pojavljivanja.

"Liottino lice bilo je blijedo i naotečeno. Spoticao se oko vlastitih riječi i ponašao se potpuno neuobičajeno" objavio je tada NY Daily News.

U zadnje vrijeme radio na brojnim novim projektima kao što su ''The Many Saints of Newark'', ''Marriage Story" i "No Sudden Move''. Nedavno je završio sa snimanje filma ''Cocaine Bear'', a pojaviti se trebao i u ''The Substance" uz Demi Moore.

