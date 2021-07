Raffaella Carra ispisala je povijest talijanske, ali i europske televizije, a mnogima je bila i ostat će vječna inspiracija.

Vijest o smrti legendarne talijanske pjevačice, glumice i voditeljice Raffaelle Carre rastužila je njezine obožavatelje u Italiji, ali i diljem svijeta jer malo je reći da je ispisala i obilježila povijest malih ekrana.

O njezinom uspjehu dovoljno govori podatak da je prodala milijune albuma diljem Europe, a njezina slava nije jenjavala još od 50-ih godina kada je javnost prvi put čula za nju. Rafaella je bila prirodno talentirana, znala je pjevati, plesati i glumiti, a uz to je imala neodoljivu karizmu što je sigurna ulaznica u svijet showbusinessa.

Tako je krajem 60-ih godina ostvarila i glumačku karijeru u Hollywoodu, gdje je čak glumila s legendarnim Frankom Sintarom, a kući se vratila puna novih ideja koje je odlučila provesti u djelo.

"Bila je prva pop ikona, a voljele su je i kućanice. Pokrenula je revoluciju televizijskog zabavnog programa", izvjestili su talijanski mediji.

Tako je pokrenula zabavni show "Canzonissima" u kojem se puno pjevalo i plesalo, a za koji je inspiraciju pronašla u Broadwayju. U ono vrijeme bio je to šok za Italiju, a Vatikan i kontroverzni uglednici bili su na korak do odluke da ga ukinu. No to se nije dogodilo, a godinu dana kasnije u eteru je izvela i senzualni ples s kolegom Enzom Paolom Turchijem, no kamera nije prenosila kadrove u kojima se dodiruju po tijelu jer bi bilo preskandalozno za ono vrijeme.

Raffaella je pažnju plijenila i odvažnim modnim kombinacijama, najčešće je nosila uske kombinezone s dekolteom, korzete, perje i šljokice, a ženama ja slala poruku da moraju preuzeti inicijativu u spavaćim sobama, isto kao i da je normalno da se zaljube u gej muškarce.

"Ni od koga ne dobivam inspiraciju, razgovaram s djecom, s očevima koji gledaju utakmice, s njihovim ženama, s talijanskim obiteljima koje vole gledati televiziju", izjavila je Raffaella 1974. godine o svojoj viziji zabavnog programa, za "The Guardian".

Njezine pjesme postale su simboli seksualnosti i promiskuiteta, a pjesma "Ma Che Sera" postala je himna istih.

Raffaella je preminula u 79. godini života nakon bolesti, a tužnu je vijest medijima potvrdio njezin partner Sergio Japino.

"Raffaella nas je napustila. Otišla je u bolji svijet gdje će njezina humanost, njezin nepogrešiv smijeh i njezin izvanredni talent zauvijek blistati", izjavio je Sergio.

Talijanski su mediji izvijestili kako je preminula nakon bolesti koju nažalost nije uspjela pobijediti, a za života nije željela da se o tome piše, već samo o njezinoj pozitivnoj energiji i zaraznom osmijehu.

Pravog imena Raffaella Pelloni rođena je 18. lipnja 1943. u Riminiju, a osim u Italiji bila je popularna u Španjolskoj i cijeloj Latinskoj Americi.