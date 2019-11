Život Oprah Winfrey obilježile su lijepe stvari, ali i tragedije.

Oprah Winfrey definitivno je jedna od najomiljenijih javnih ličnosti u Americi.

A voditeljica je imala i poprilično burani zanimljiv privatni život kojeg su obilježile lijepe stvari, ali i tragedije.

65-godišnja voditeljica i producentica tako nema djece, no sa svega 14 godina je zatrudnjela, a zatim i pobacila. Kroz godine imala je nekoliko dužih i kraćih romansi te avantura, no od davne 1986. godine ljubi samo jednog - Stedmana Grahama. Par je zaručen od 1992. godine, no nikada nisu stali pred oltar.

Unatoč romansama s muškarcima, za Oprah se već godinama priča kako voli jednu ženu, a radi se o njezinoj bliskoj prijateljici Gayle King s kojom se druži od ranih 20-ih godina.

Oprah je jednom prilikom komentirala takve napise kratko i jasno: "U našoj kulturi ne postoji definicija takve bliskosti između dvije žene, pa mi je jasno da ljudi žele staviti na naš odnos određenu etiketu, jer kako netko može biti toliko blizak, a da nije u seksualnom odnosu. Zar doista mislite da bi me bilo sram reći da sam gay? Dajte molim vas", poručila je.

Sa svega 13 godina, voditeljica je pobjegla od doma nakon što je godinama trpjela maltretiranje i seksualno uznemiravanje. Odrasla je u siromaštvu, a odnosi u njezinoj obitelji bili su poprilično burni, što voditeljica prema svojim riječima nije mogla više trpjeti. Ipak, autorica jedne njezine biografije Kitty Kelley, uspjela je doći do 850 ljudi koji su surađivali s Oprah te do njezinog oca i jedne rođakinje koji su istaknuli kako priča baš nije takva kakvom ju je ona predstavila te kako je Oprah osoba koja će iskoristiti svaku priliku kako bi na njoj masno zaradila, pa čak i ako mora lagati.

Navodno je godinama kasnije svojoj obitelji priznala kako laže o teškom djetinjstvu i "nošenju vreća od krumpira kao haljina" zato jer je istina dosadna, a ovakve su priče ono što ljudi obožavaju čuti.

No ni ona sama u početku nije bila sigurna dal će se svidjeti ljudima zbog boje kože te činjenice da nije mršavica. Bila je uvjerena kako će ju publika kritizirati bez milosti, no tadašnji producent jednog showa u Chicagu bio je pun vjere u nju. Tada joj je rekao: "ako uspijemo u onome što želimo, ne moraš promijeniti na sebi baš ništa, ni kilograme ni frizuru". Ostalo je povijest.

Ipak, ono o čemu voditeljica nikada nije lagala jest činjenica da su njezinu obitelj obilježile tragedije te da su odnosi bili poprilično komplicirani. Tako je njezin polubrat Jeffrey Lee preminuo od AIDS-a 1989. godine, a polusestra Patricia pronađena je mrtva 2003. godine, iako je Oprah za nju saznala tek 7 godina kasnije.

Također, njezino pravo ime je Orpah, no kako su ga ljudi gotovo uvijek krivo izgovarali, ona ga je i službeno promijenila. Danas je neupitno medijska mogulica koju ljudi obožavaju, posebno njezina publika koju je često znala nagrađivati vrijednim poklonima. Tako je poznata epizoda njezinog showa u kojoj je podijelila čak 276 novih automobila.

A čini se kako je Oprah još daleko od mirovine...