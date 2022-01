Neda Arnerić ostala je zapamćena po više od 110 filmskih i televizijskih uloga, a najveću slavu donijela joj je ona u filmu "Tko to tamo pjeva" iz 1980. godine.

Jedna od natalentiranijih i najuspješnijih srpskih glumica Neda Arnerić koja je nosila i nadimak Shirley Temple jugoslavenskog filma, preminula je prije dvije godine u svom stanu u Beogradu, a njezina smrt i danas mnoge rastužuje.

Neda je u trenutku smrti imala 67 godina, a njezino je tijelo pronašao brat tijekom posjeta. Glumila je u više od 110 filmova i serija, najveću joj je slavu donio kultni film "Tko to tamo pjeva" snimljen 1980. godine, a uskoro je nakon toga stekla i laskavu titulu jedne od naljepših jugoslavenskih glumica i seks-simbola.

Prvu ulogu odigrala je kad je imala samo 13 godina u filmu "San" te postala prva dječja zvijezda u bivšoj Jugoslaviji.

"Imala sam možda 13 godina kad su me zvali da se preselim u Rim i da tamo nastavim školovanje i da potpišu sa mnom neki veliki ugovor. Tu je tata jedino rekao ne, ne, ne, i hvala mu što je rekao ne", izjavila je Neda u jednom od intervjua za In Magazin.

Neda se udavala tri puta, djece nije imala zbog čega je jako žalila, a s posljednjim je suprugom, liječnikom Miloradom Mešterovićem provela gotovo 40 godina.

"Ja sam ga prepoznala među milijun nekih potencijalnih udvarača da je to onaj pravi. Ja sam njega izabrala, ne on mene", otkrila je Neda za In Magazin.

Nakon Miloradove smrti 2018. godine Neda se nikad u potpunosti nije oporavila i pala je u depresiju, filmove više nije snimila, a dvije godine ranije pri padu s terase teško je ozlijedila kralježnicu.

Osim po "Tko to tamo pjeva" gledatelji je pamte i po "Višnjama na Tašmajdanu", "Sutjeske", "Grlom u jagode", "Valter brani Sarajevo" i drugima. Jednu od posljednjih važnih uloga imala je u hrvatskom filmu "Aleksi", a naša publika pamti je i po ulozi u telenoveli Nove TV "Pod sretnom zvijezdom", koju je 2011. snimala u Zagrebu.

