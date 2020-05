Marlene Dietrich karijeru je započela u Njemačkoj, a zatim se preselila u SAD. Osim što je glumila bila je i cijenjena pjevačica.

Filmska glumica Marlene Dietrich jedna je od najvećih zvijezda 30-ih i 40-ih godina prošloga stoljeća, a osim zbog svojih uloga bila je poznata i po svojoj snažnoj seksualnoj privlačnosti.

Rođena je 27. prosinca 1901. godine u Berlinu kao Maria Magdalene Dietrich. Otac joj je preminuo još dok je bila djevojčica, a odrasla je uz majku i njezina drugog supruga Edouarda von Loscha. U školi je učila francuski i engleski te je pohađala satove violine, a nadala se da će jednoga dana biti profesionalna violinistica. Obožavala je glazbu i prelijepo je pjevala, no krajem tinejdžerskih godina odustala je od glazbene karijere te se posvetila glumi.

Upisala je dramsku školu te ubrzo došla na velike ekrane njemačkog filma. Njezina obitelj protivila se toj karijeri, stoga je Marlene kao umjetničko ime uzela kombinaciju svoja dva imena.

Jednom se udala, a nikada se nije razvela iako se rastala

Godine 1923. udala se za filmskog djelatnika Rudolfa Siebera. On joj je pomogao da dobije ulogu u filmu "Tragedy of Love" iste godine. Svoje jedino dijete, kćer Mariju, dobili su godinu dana kasnije. Par se poslije rastao, no nikada se nisu službeno razveli. Dvadesetih godina prošloga stoljeća njezina karijera bila je u punom cvatu. Dobila je ulogu u filmu "Plavi anđeo", koji je ujedno i prvi film s tonom na njemačkom govornom području. Snimljena je i engleska verzija filma, koja ju je dovela u Hollywood.

U SAD se preselila 1930. godine, gdje joj je prva uloga bila ona u filmu "Maroko", u kojem glumi Amy Jolly. Jedna je od prvih glumica koja je prkosila industriji u kojoj su muškarci vodili glavnu riječ, često je nosila hlače, što onda nije bio slučaj, te je izazivala svojim seksepilom.

Tijekom Drugog svjetskog rata Marlene su ljudi bliski Adolfu Hitleru pozvali da se vrati u Njemačku, no to je odbila. Kao rezultat toga, filmovi u kojima je ona glumila bili su zabranjeni u Njemačkoj dok su nacisti bili na vlasti. Godine 1939. službeno je postala državljanka SAD-a. Pjesme poput "Lili Marlene" koje su u ratu bile popularne, Dietrich je često pjevala u cabaret klubovima, a nakon što joj je glumačka karijera počela padati, pronašla se kao pjevačica.

Od glumice do pjevačice

Sredinom 50-ih godina proputovala je čitav svijet te je nastupala u brojnim gradovima, od Pariza do Las Vegasa. Prvi se put u Njemačku vratila 1960. godine, a dočekali su je raširenih ruku. Nakon što se umirovila, preselila se u Pariz, gdje je i ostala do kraja života.

Glumica i pjevačica preminula je 6. svibnja 1992. godine u svom pariškom domu. Sahranili su je u Berlinu, a pokopana je pokraj svoje majke. Njezina kći kasnije je napisala biografiju pod imenom "Marlene Dietrich".