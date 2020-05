Lenny Kravitz danas je na glasu kao najpoželjiniji neženja, a jednom je stao pred oltar. Nakon rastave ljubio je brojne ljepotice.

Američki pjevač i glumac Lenny Kravitz danas je jedan od najpoželjnijih neženja u Hollywoodu, a godinama slovi kao veliki zavodnik. Ljubio je mnoge kolegice, no samo jednom je stao pred oltar.

Leonard Albert Kravitz još se kao dječak zanimao za glazbu, a odrastao je u obitelji koja je pomno pratila glazbene trendove jazza i klasike. Rođen je u New Yorku, no s majkom se 1974. godine preselio u Los Angeles, gdje je imao i svoje prve nastupe sa zborom kojem se priključio kao dijete. Razgovarao je s brojnim diskografskim kućama na početku karijere, a kako mu nitko nije znao dati dobar smjer, sam je snimio prvi album. Stephen Elvis Smith koji je radio s njegovom majkom i Lennyjevom budućom suprugom Lisom Bonet pomogao mu je na putu prema uspjehu. Kao menadžer pronašao mu je dobar ugovor s diskografom i potpisao je s Virgin Records 1989. godine pod imenom Romeo Blue.

Osim svoje glazbe radio je s brojnim kolegama, među kojima se najviše ističu suradnje s Madonnom na pjesmi "Justify My Love" i s Vanessom paradis. Radio je sa Stevenom Tylerom, Mickom Jaggerom te je postao jedan od najtraženijih glazbenika svoga doba.

U isto vrijeme punio je medijske stupce svojim privatnim životom. Lisu Bonet je upoznao 1985. godine na koncertu u Kalifoniji. Bili su bliski prijatelji dvije godine prije nego što su postali par. Zbog nje se vratio u New York na neko vrijeme kako bi živio s njom jer je ona u to vrijeme glumila u seriji "The Cosby Show", koja je snimana upravo tamo. Vjenčali su se u Las Vegasu 1987. godine, a godinu kasnije na svijet je došla njihova kći Zoe Isabella, koja je danas glumica i pjevačica. Od Lise se rastao 1991. godine, nakon što je radio s Madonnom.

Upravo ta suradnja presudila je njegovom braku. Mediji su počeli pisati kako se Lenny spetljao s Madonnom, a unatoč činjenici da je sve negirao, Lisa je otišla od njega. Njegov buran ljubavni život u to je vrijeme tek počeo. S Vanessom Paradis hodao je od 1992. do 1996. godine. 2001. je započeo vezu s manekenkom Adrianom Limom te su se zaručili godinu kasnije. Nisu dugo potrajali te su se razišlo 2003. godine. Lima se pojavila i u spotu za njegovu pjesmu "Yesterday Is Gone (My Dear Kay)". Kratko je ljubio i Nicole Kidman nakon toga, a par je čak bio i zaručen. Kravitz je odavno odlučio kako više neće pred oltar, no tu mogućnost nije potpuno isključio. Pričao je mnogo puta u intervjuima da su trebale godine da se s Lisom Bonet pomiri i sprijatelji, a ona je danas udana za holivudskog miljenika Jasona Momou.