Lena Katina i Julia Volkova proslavile su se kao pjevačice kontroverzne grupe t.A.T.u., no onda su nestale sa scene. Gdje su seksi Ruskinje sad?

Dvije tinejdžerice u mokrim školskim uniformama i njihovi vrući poljupci na kiši bili su pravi hit početkom 2000-ih, a strastvene Ruskinje koje se nisu libile ljubiti pred kamerama postale su zvijezde glazbenih ljestvica.

Naravno, radi se o duu t.A.T.u. koji su činile Lena Katina i Julia Volkova. Lena je bila vatrena crvenokosa ljepotica, a Julia sitna i mršava crnka lijepog lica.

Odnos ove dvije dame intrigirao je javnost godinama, a s obzirom da je cijeli koncept t.A.T.u.-a bio osmišljen kako bi se podilazilo muškim maštarijama o lezbijskim odnosima mladih žena, ne čudi da su Julia i Lena preko noći postale svjetska senzacija. Publika ih se nije mogla zasititi, a one su palile i žarile glazbenim ljestvicama. Uz hitove poput "All The Things She Said", "All About Us" i "Not Gonna Get Us" odrasla je cijela jedna generacija, a tinejdžerski časopisi bili su prepuni postera Ruskinja Julie i Lene.

Ipak, nakon što je cijela priča s t.A.T.u.-om raskrinkana kao laž, a Lena i Julia ulovljene u zagrljajima muškaraca, a ne žena, postalo je jasno da će duo izgubiti na važnosti. Jednostavno više nisu bile intrigantne, njihova privlačnost nije proizlazila iz njihovog pjevačkog talenta već iz seksi priče koja ih je obavijala. Kada je ona nestala - sa scene su nestale i Lena i Julia.

Julia se povukla sa scene nakon 2012., kada je objavila svoj posljednji singl. Danas živi u Rusiji s djecom, miljama daleko od crvenih tepiha. Ostala je trudna već 2004., kada je otkriveno da nije lezbijka, no s ocem svog prvog djeteta nije u kontaktu - on je naime odbio ostaviti suprugu. Kasnije se udala za lokalnog biznismena, no razvela se nakon rođenja drugog djeteta. Javno je priznala da ne komunicira s Lenom te da joj se cijeli period života obilježen t.A.T.u.-om danas gadi.

S druge pak strane, Lena još uvijek nije odustala od glazbene scene. Odmalena je znala da se želi bavti glazbom pa je tako sa samo osam godina počela pjevati u zboru. S 14 godina je na audiciji bila izabrana među 400 djevojaka kao jedna od dvije pjevačice t.A.T.u.-a, a nakon što se njezina karijera spektakularno urušila zbog skandala koji je izbio kada se otkrilo da ona i Julia zapravo nisu lezbijke, Lena se pokušala osoviti na noge kako god je znala.

Godine 2009. započela je svoju solo karijeru, no bez mnogo uspjeha. Iduće godine uspjela doći do prvog mjesta MTV-a Rusije, no nikada više nije dosegla raniju popularnost izvan granica svoje zemlje. Godine 2014. objavila je svoj prvi solo album, koji je prošao nezamijećen, no ona i dalje nije odustajala od glazbene karijere.

Danas je relativno nepoznata glazbenica u svojoj rodnoj Rusiji. Kako bi što više iskoristila popularnost t.A.T.u.-a, o svojim danima u sastavu snimila je i dokumentarac u kojem je rekla kako ju je ugovor koji je potpisala obvezivao da javno govori kako voli žene, iako to nije imalo veze s istinom.

Lena se na kraju nakon tri godine veze udala za slovenskog glazbenika Sašu Kuzmanovića (2013. godine), a 2015. rodila je i svoje prvo dijete, sina Aleksandra.