Freddie Mercury jedan je od najvećih pjevača svih vremena, a njegove pjesme još danas su među najpopularnijima. Rođen je na današnji dan 46. godine.

Frontmen grupe Queen, legendarni Freddie Mercury, danas bi proslavio 74. rođendan, a nikad prežaljeni pjevač jedan je od najpopularnjih glazbenika svih vremena. Bio je poznat po svojoj raskošnoj pojavi na pozornici te po glasu od četiri oktave.

Rođen 1946. godine u Zanzibaru kao Farrokh Bulsara, Freddie je pohađao engleske škole u Indiji, nakon čega se vratio u Zanzibar te je s roditeljima preselio u Veliku Britaniju. Učio je i pisao glazbu godinama prije nego što je oformio grupu Queen 1970. s gitaristom Brianom Mayjem i bubnjarem Rogerom Taylorom. Uzeo je umjetničko ime Freddie Mercury te je s bendom počeo osvajati top liste prvo u Velikoj Britaniji, a ubrzo zatim u u cijelom svijetu.

"Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", "Another One Bites The Dust" i "Crazy Little Thing Called Love" samo su neke od bezvremenskih pjesama kojima je grupa Queen pokorila svijet. Iako nitko nije vjerovao da će uspjeti zbog posebnosti svoje glazbe, Queen su za života Freddieja Mercuryja objavili 14 studijskih albuma, koji su još danas među najprodavanijima na svijetu. Do 1980. godine postali su najveći stadionski bend na svijetu, a Freddie je bio najpopularniji pjevač na svijetu. U kolovozu 1986. godine Freddie je odradio posljednji koncertni nastup s grupom Queen.

Privatnim životom izazivao je veliku pažnju

Pokrenuo je i samostalnu karijeru, a cijelo vrijeme je pažnju javnosti izazivao svojim privatnim životom. Freddie Mercury upoznao je Mary Austin kada je imao 24, a ona tek 19 godina. Zaručili su se četiri godine kasnije, u vrijeme kada je njegova popularnost vrtoglavo rasla. Posvetio joj je brojne pjesme, među kojima je najpoznatija "Love of my life". Bend, ali i sam Freddie iz dana u dan su imali sve više fanova, a pjevač se sve više prepuštao raskalašenom životu.

Kod kuće im nije išlo tako dobro više. Nakon šest godina veze više nisu razgovarali o braku i Mary je zaključila da nešto ne valja. Mercury je čitavo vrijeme tvrdio da samo umišlja i da je sve u redu. Prvo je mislila da ima aferu s drugom ženom, no 1976. godine on je odlučio sve joj priznati. "Nikada neću zaboraviti taj trenutak", rekla je Mary. Rekao joj je da je biseksualac, no ona je smatrala da je gay.

Razišli su se, no zauvijek su ostali prijatelji. Upravo njoj ostavio je najveći dio svoga bogatstva, a s Jimom Huttonom je vezu započeo 1985. godine. S njim je ostao do kraja života, a često je govorio kako su oni srodne duše te njihova ljubav počiva na razumijevanju i dobroti. Hutton je također, kao i Freddie bio HIV pozitivan, a to je saznao 1990. godine. Preminuo je 2010. godine.

Dugo je negirao da je pozitivan na HIV

Malo nakon što je posljednji put nastupio s grupom Queen, britanski mediji su došli do informacije da se pjevač testirao na HIV. Prvo je negirao da ima virus, no on je godinu kasnije razvio u sidu, te se skrivao od medija. Do 1990. godine glasine o njegovom zdravstvenom stanju postale su sve jače, a u veljači iste godine legendarni glazbenik odradio je svoj posljednji javni nastup. Naslovnica tabloida The Sun iz studenog 1990. godine tvrdila je kako je službeno da je Mercury ozbiljno bolestan. On i njemu bliski ljudi negirali su tu priču.

Posljednji spot s grupom Queen, onaj za pjesmu "These Are the Days of Our Lives", pjevač je snimio u svibnju 1991. godine, a u njemu je već bilo jasno da on nije dobro. Izgledao je potpuno drugačije, a kasnije su članovi benda pričali kako je u to vrijeme jedva dolazio do studija zbog bolesti. Velika utjeha u posljednjim mjesecima života bili su mu Mary Austin i Jim Hutton, a 23. studenog 1991. objavio je medijima da ima sidu.

Samo dan kasnije svijet su obišle tragične vijesti o njegovoj smrti. Freddie Mercury do danas je ostao jedna od najvažnijih ličnosti u povijesti glazbe, a njegove pjesme još su u vrhovima top lista.

Brojne njegove kolege nakon smrti pričale su kako je on jedinstven te svijet više nikada neće vidjeti umjetnika poput njega. Diva Montserrat Caballé s kojom je Mercury izveo pjesmu "Barcelona", istaknula je kako je njegova pjevačka tehnika bila nevjerojatna. Glavni pjevač grupe The Who, Roger Daltrey, opisao je Freddieja kao najboljeg virtuoza u povijesti rock glazbe.

O životu Freddieja Mercuryja prije dvije godine je napravljen i film "Bohemian Rhapsody" koji je osvojio nekoliko Oscara, a na njemu su radili članovi benda Queen.