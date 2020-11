Grace Kelly holivudska je glumica koja se zaljubila u princa od Monaka te je ostavila blještavilo i glamur crvenih tepiha i zamijenila ih glamurom kraljevske palače. Njezin život još je danas inspiracija brojnim pričama.

Američka glumica koja je postala princeza od Monaka još danas je tema brojnih medija i filmova, a radi se o nikad prežaljenoj Grace Kelly koja je rođena na današnji dan davne 1929. godine.

Grace je rođena u dobrostojećoj obitelji u Philadelphiji. Njezin otac, John B. Kelly vlasnik je tri zlatne medalje s Olimpijskih igara u veslanju, a bio je i vlasnik građevinske tvrtke te je bio među poznatijim poduzetnicima na američkoj istočnoj obali. Kelly je odrasla u katoličkom duhu, a još kao djevojčica zanimala se za glumu te je nastupala na lokalnim kazališnim predstavama. Karijeru je započela nakon srednje škole u New Yorku, gdje je upisala Akademiju dramskih umjetnosti. Zahvaljujući stricu Georgeu koji je bio hvaljen u dramskim krugovima, probila se i do svojih prvih uloga. Upravo on joj je bio mentor tijekom cijele glumačke karijere.

Glumila je na Broadwayju, gdje su je zapazili ugledni režiseri, a kako su je sve kritike hvalile, nije trebalo dugo da dođe i do Hollywooda. Cijelo je vrijeme radila na svojoj karijeri te je odlazila na tečajeve kako bi se što više usavršila. Glumila je u filmovima velikih tvrtki poput MGM-a i Paramounta, a jednom je prilikom odbila glumiti u filmu s Marlonom Brandom. Zamijenila ju je Eva Marie Saint koja je kasnije za tu ulogu dobila i Oscara. Grace Kelly umjesto toga je odradila film "Prozor u dvorište" Alfreda Hitchcocka, kojem je bila svojevrsna muza cijelu glumačku karijeru. Za svoje je uloge dobila nagrade Oscar i Zlatni globus, a u "zlatno doba Hollywooda" je bila jedna od omiljenijih glumica.

Odlazak iz Hollywooda i vjenčanje za princa od Monaka

Bila je i na čelu američke delegacije na filmskom festivalu u Cannesu 1955. godine. U jednom se trenutku našla na fotografiranju skupa s princom Rainierom III od Monaka, koji ju je pozvao u svoju kneževinu. Grace je u to vrijeme bila u vezi s francuskim glumcem Jeanom-Pierreom Aumontom, no zbog princa od Monaka ga je ostavila. Par se zaljubio na prvi pogled, a nakon godinu dana veze, Grace je postala princezom kada su se vjenčali. Iza sebe je ostavila Hollywood i glumu, a imala je tek 26 godina.

Njihovo vjenčanje putem televizijskog je prijenosa pratilo više od 30 milijuna ljudi, a to je ujedno i prvi takav događaj koji je i obilježio moderno prenošenje ceremonija poput kraljevskih vjenčanja. Na vjenčanju su bila brojna holivudska imena i Greaceini prijatelji, a ukupno 700 uzvanika je uživalo u proslavi.

Zbog svojih dužnosti u Monaku, Grace je morala odustati od glume, a odbila je brojne pozive za nekoliko filmova koje su joj nudili ugledni režiseri. Princ Rainier i Grace Kelly u braku su dobili troje djece - princezu Caroline, princa Alberta i princezu Stephanie. Sada već bivša glumica radila je na humanitarnim projektima te se zalagala za brojne udruge.

Grace je 3. rujna 1982. godine vozila natrag u Monako iz svoje vikendice u Roc Agelu kada je doživjela moždani udar. Izgubila je kontrolu nad automobilom te je sletila s ceste u provaliju duboku 37 metara. S njom je bila i princeza Stephanie, njezina kći, koja je nesreću preživjela. Grace Kelly su prevezli hitno u bolnicu s fatalnim ozljedama. Preminula je noć kasnije u bolnici u dobi od 52 godine. 18. rujna pokopali su je na tamošnjem groblju u grobnici obitelji Grimaldi. Rainier se nakon njezine smrti nije više ženio, a pokopali su ga pored Grace Kelly 2005. godine.