Kim Kardashian vjerojatno je najslavnija žena današnjice, a mi smo se prisjetili njezina zvjezdanog puta.

Danas diva nestvarnog tijela i beskrajnog bogatstva, a nekoć obična tinejdžerica koja se reality showovima i poznanstvima uspela do slave. Kim Kardashian West vjerojatno je najpoznatija starleta i Instagram zvijezda današnjice, no nije uvijek tako bilo.

Ova crnka prvu je slavu okusila kao stilistica Paris Hilton, no u žižu javnosti upala je tek kada je 2007. procurila njezina snimka seksa s tadašnjim dečkom. Iste te godine Kim i njezina obitelj počeli su snimati reality show "Keeping Up with the Karadashians", koji je postao fenomen popularne kulture. Ljudi se nisu mogli zasititi avantura i svakodnevnice lagodnog života sestara Kardashian, pa je obitelj od svoje televizijske popularnosti uspjela stvoriti pravo carstvo. Danas su sve sestre milijunašice, a najmlađa Kylie je i milijarderka.

Posljednjih godina Kim se usmjerila na promidžbu na društvenim mrežama, osobito Instagramu, pa se tako može pohvaliti sa 149 milijuna pratitelja, što ju svrstava u najpraćenije osobe današnjice. Svoje bogatstvo ljepotica je dodatno povećala lanisranjem različitih linija proizvoda - od odjeće i šminke, pa sve do aplikacija za mobitele.

Časopis Vogue proglasio je Kim Kardashian kulturnim fenomenom, a smatra se i da je ona prva osoba kojoj je u potpunosti pošlo za rukom biti slavna samo zato što je slavna.

Godišnje ova božica bujnih oblina zaradi oko 70 milijuna dolara samo od pojavljivanja na crvenim tepisima i televizijskim emisijama, a dodatnu medijsku pažnju donijele su joj i njezine burne veze s mnogim slavnim frajerima.

Prvi Kimin brak bio je davne 2000. kada je ljepotica imala tek 19 godina. Pobjegla je od kuće s glazbenim producentom Damonom Thomasom, a razveli su se tri godine kasnije. Navodno je Damon ljepoticu zlostavljao psihički i fizički, a Kim je i sama priznala da je u trenutku udaje za njega bila pod utjecajem sintetičkih droga poput ekstazija te da je s njim bila samo zbog dobrog seksa. Naravno, raspadu braka kumovala je i njezina afera s pjevačem Ray J-em, s kojim se počela viđati dok još nije bila razvedena.

Nakon što je 2007. procurila kultna snimka seksa s Ray J-em, Kim je negativni publicitet preokrenula u svoju korist i postala zvijezda preko noći. 2011. se udala za košarkaša Krisa Humphriesa, a razveli su se nakon samo 72 dana braka.

Mnogi misle da je taj brzopotezni brak bio tek PR trik kojim se javnost dodatno zapalila za reality show Kardashianovih. Naime, u showu su se detaljno mogle pratiti apsolutno sve pripreme tog velebnog vjenčanja. Na takve je navode Kim odgovorila sudskim tužbama, koje su završile nagodbama, a mnogi su do danas uvjereni kako je taj brak bio tek namještena ljubavna priča osmišljena kako bi se zaradili silni milijuni.

U travnju 2012. Kim je počela hodati s reperom Kanyeom Westom, s kojim je u sretnom braku sve do danas. Par se vjenčao 2014., a zajedno su dobili četvero djece. Kim se suočila s dvije vrlo teške trudnoće, zbog čega su joj liječnici savjetovali da više ne rađa. Tako je drugo dvoje djece dobila uz pomoć surogat-majke.

Bogata, lijepa i sretno zaljubljena, Kim nikada nije bolje izgledala niti je zračila s toliko samozadovoljstva kao što je to slučaj danas. Ova bujna starleta dokaz je da se uz dobru logistiku sve može postići, pa čak i postati nevjerojatno popularan na račun - baš ničega.