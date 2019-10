Joaquin Pheonix trenutno je najtraženiji glumac Hollywooda, no njegova je zvjezdana karijera imala jako puno uspona i padova.

Danas cijeli svijet bruji o njegovoj najnovijoj ulozi u hit-filmu "Joker", no ovaj je holivudski velikan prošao trnovit put da bi bio tu gdje je sada. Na sceni je već desetljećima, glumom je uvijek očaravao, a njegov ga je neobičan stil i izgled izdvajao u masi ostalih slavnih frajera, no nije mu uvijek bilo lako.

Joaquin Phoenix glumac je i producent koji je u svojoj karijeri zaradio već tri nominacije za nagradu Oscar, no niti jednu još nije osvojio. Barem za sada, jer mu predviđaju da će zlatni kipić primiti u ruke upravo na sljedećim Oscarima. Njegove filmove fanovi diljem svijeta željno iščekuju, no nekoć se ovaj sjajan glumac morao žestoko boriti ne bi li dobio neku pristojnu ulogu.

Prvi puta se na filmu pojavio davne 1986. u filmu "Space Camp", a iako je u međuvremenu snimio mnoge filmove, prvu slavu okusio je tek početkom novog milenija. Publika i kritika su ga zapazile tek ulogom Commodusa u filmu "Gladijator" Ridleyja Scotta. Vrhunska interpretacija lika zlog cara donijela mu je prvu nominaciju za Oscara i to u kategoriji najboljeg muškog sporednog lika.

Iako se nikada nije previše medijski eksponirao niti je bio upleten u brojne skandale s ljepoticama, Joaquina su paparazzi pratili su stopu. Na vrhuncu slave našao se 2005. kada je utjelovio Johhnyja Casha u filmu "Walk the Line", za koju je dobio još jednu nominaciju za Oscara. Ovaj glumac sjajanog ukusa nikada nije želio glumiti u velikim i razvikanim blockbusterima već se opredijelio za psihološke drame kao svoj omiljeni filmski žanr. Među ostalim njegovim poznatim filmovima svakako su "The Village", "Hotel Rwanda" i "Her".

Mnogima će se njegov životni put možda učiniti kao bajka, no Joaquin je proživio mnogo teških trenutaka. U travnju 2005. po prvi je puta završio na rehabilitaciji zbog alkoholizma, a trebale su proći godine ne bi li se u potpunosti izliječio od te ovisnosti.

Svoje probleme u privatnom životu prenosio je i na filmske setove, pa mu je Hollywood u jednom trenutku postao preveliko opterećenje. Odlučio se povući iz svijeta glume 2008. godine, a svijet je zanijemio od šoka. U tom se periodu pojavljivao na razlčitim talk showovovima i nikada nije ostavljao dojam sretnog čovjeka - upravo suprotno. Dolazio bi zbunjen, pijan ili nadrogiran te ne bi bio u stanju odgovaratai na pitanja voditelja. 2012. je javno nazvao dodjelu nagrada Američke filmske akademije sranjem, no kasnije se ispričao i piznao kako su Oscari ipak važna nagrada koja mnogo znači u filmskom svijetu. Iste se godine odlučio ponovno vratiti glumi.

Joaquin je punio stupce novinskih članaka i nesrećom koja mu se dogodila 2006. kada je vozeći po zavojitoj cesti u Los Angelesu izgubio kontrolu nad vozilom i prevrnuo se s autom. Bio je u svjesnom stanju, no ne i posve priseban, jer je želio zapaliti cigaretu u trenutku kada je svuda oko njega curio benzin iz automobila. U tome ga je spriječio, i time mu spasio život, proslavljeni redatelj Werner Herzog. Herzog je slučajno naišao na Joaquina, izvukao ga iz automobila i pozvao hitnu pomoć.

Mnogi ovog glumca smatraju iznimno šarmatnim, no njegov je ljubavni život u usporedbi s ostalim holivudskim frajerima bio miran. Od 1995. do 1998. je bio u vezi s Liv Tyler, a zatim je od 2001. do 2005. ljubio manekenku Topaz Page-Green. Od 2016. je u sretnoj vezi s glumicom Rooney Marom s kojom se zaručio ove godine.

Možda mu nije sve išlo od ruke, no sada se čini sretniji i stabilniji no ikad prije, a obožavatelji ponovno mogu uživati u njegovim filmovima.