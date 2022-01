Janis Joplin bila je kultna glazbenica svoje ere, a zbog divljeg stila života i ovisnosti o drogama mnogi su strahovali za njezin život. Ovih bi dana proslavila 79. rođendan.

Janis Joplin bila je jedna od najuspješnijih rock zvijezda svoje ere, a pjevačica koja je bila poznata i po svom raskalašenom stilu života tragično je završila svoj životni put sa samo 27 godina te je postala dio "Kluba 27". Neupitno je da je ostavila neizbrisiv trag u povijesti rock glazbe, a ova popularna glazbenica ovih bi dana proslavila 79. rođendan.

Joplin je odrasla u Teksasu, a već kao tinejdžerica upadala je u nevolje zbog svog ponašanja. Njezinim roditeljima savjetovali su da joj posveti više pažnje nego drugoj djeci jer je delikventna, a Janis je već onda odlučila da će se baviti glazbom.

Prije nego što je postala planetarno popularna, Janis je uhićena zbog krađe u jednoj trgovini u San Franciscu 1963. godine. U tom je gradu živjela samo dva mjeseca, a krala je zbog nedostatka novca kako bi kupila drogu, što ju je i motiviralo čitavo vrijeme. Dok je ondje živjela, završila je jedne večeri u gej klubu, gdje je upoznala glazbenicu Jae Whitaker. Djevojke su kratko vrijeme bile u vezi, čak su se i uselile zajedno u stan, no Jae nije dugo mogla podnositi njezinu naviku s drogama i to što Janis spava s drugim ljudima.

Nastavila je nizati brojne veze, a jedno je vrijeme i bila s Peterom de Blancom. Peter je bio bogat, a upoznali su se jer su se oboje drogirali. Nakon što je on završio u bolnici na 12 dana zbog predoziranja, s Janis je kovao planove što će raditi nakon što ga otpuste, a između ostalog tu je bio i plan da se vjenčaju. Janisin otac dao im je blagoslov, no dok je ona bila kod roditelja kako bi se oporavila od droga, Peter je našao drugu djevojku. Janis je u jednom trenutku nazvala, ona se javila te se pravila da je njegova rođakinja. Ubrzo nakon toga Janis je posložila čitavu priču te je raskinula zaruke i nastavila sa svojim životom.

Ljubila je i pjevača Countryja Joea, no nisu dugo izdržali zajedno te su nastavili biti prijatelji. Godinu kasnije Joplin je jednu večer završila i s legendarnim Leonardom Cohenom. Na njega je nabasala jedne večeri u hotelu Chelsea, u kojem su oboje odsjeli, a Cohen je ispričao kako joj je lagao da je Kris Kristofferson jer ju je htio bolje upoznati. Janis je znala da to nije on, no svejedno je provela noć s njim. Pjevačica je koketirala sa ženama i muškarcima, a njezin producent Milan Levin uletio je jedne večeri u njezinu sobu dok je imala orgije samo s djevojkama.

Janis je 1970. godine imala nekoliko afera sa slavnim muškarcima iz svoje branše. Četiri mjeseca viđala se s frontmenom Led Zeppelina Robertom Plantom, nakon čega je imala i kratku aferu s Ericom Claptonom. Samo nekoliko tjedana prije negoli je umrla Janis je upoznala Davida Niehausa dok je bila u Brazilu. Američki profesor koji je u tom trenutku bio na putovanju oko svijeta proveo je nekoliko tjedana s Janis, no jako mu je smetala njezina ovisnost o drogama. Pjevačica mu je obećala da će se skinuti sa svih droga i kada bude čista, izgradit će život zajedno.

Brojne njezine kolege strahovale su za njezin život jer su joj droge bile važnije od svega. Legendarna Janis preminula je 4. listopada 1970. godine, a njezino tijelo pronašao je producent koji se zabrinuo što se nije pojavila na snimanju nove glazbe. Poslao je kolegu da provjeri što se događa, a on je njezino tijelo pronašao u sobi pored kreveta. Liječnici su kasnije istaknuli kako je Joplin preminula od posljedica predoziranja heroinom.

Njezina smrt šokirala je čitav svijet, pogotovo zbog činjenice što je Jimi Hendrix, legendarni glazbenik koji je također imao 27 godina, preminuo samo 16 dana prije nje. Otkako je preminula, brojne prijateljice pisale su memoare o pokojnoj glumici, a njezin životni stil još danas intrigira javnost.

