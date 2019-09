Jack Nicholson jedan je od najcjenjenijih, ali i najneobičnijih glumaca Hollywooda, a njegova životna priča doista je skandalozna.

Glumac koji ostavlja bez daha već više od 60 godina, slavni Jack Nicholson vragolasti je kralj Hollywooda i jedna od najvećih zvijezda modernog doba. Poznat po svojim ulogama sarkastičnih antijunaka, osoba odbačenih od društva, buntovnika i zlikovaca, Nicholson je glumačka legenda kakvih ima sve manje.

Oskarovac širokog osmijeha koji svojim humorom i seksualnom energijom podsjeća na nekog vražićka, u svojoj bogatoj i dugoj karijeri snimio je niz hvaljenih filmova, među njima i "Let iznad kukavičjeg gnijezda", "Vještice iz Eastwicka", utjelovio je Jokera u "Batmanu", a mnogima se urezao u pamćenje i kao pomahnitali pisac iz "Isijavanja". Iako je posljednji film snimio 2010. ovaj velikan odbija se proglasiti umirovljenim jer, prema njegovim riječima - to ne godi njegovu egu.

S 12 nominacija za nagradu Oscar Nicholson je najnominiraniji muški glumac u povijesti kinematografije. S tri osvojena zlatna kipića i još nizom nagrada Nicholson je danas legenda filma s kojom se malo tko može mjeriti.

Osim sjajnih uloga njegov su život obilježile i slavne dame. Ima petero djece, a njegova veza s Anjelicom Huston bila je jedna od omiljenih tema tabloida. Niz zgodnih dama pao je na šarm tog glumca koji možda ne osvaja nevjerojatnim tijelom i mišićima, ali zato ima karizme na bacanje.

Rođen davne 1937., Nicholson je od malih nogu bio okružen zabavljačima i zabavljačicama. Naime, njegova je majka bila plesačica u nekom noćnom klubu, a udala se za talijanskog plesača, Nicholsonova navodnog oca, za kojeg se kasnije ispostavilo da je već bio oženjen. Glumac svog oca nikada nije upoznao, a nije mogao iz svoje mame iščupati nikakve posebne detalje o njemu, pa je tako do danas nejasno tko mu je otac.

Kako je njegova majka u trenutku začeća imala samo 17 godina, njezini su je roditelji, glumčevi djed i baka, odlučili "pretvoriti" u njegovu sestru i podići dijete kao svog sina, dok je njegova majka cijelo vrijeme glumila da joj je on mnogo mlađi brat.

Ta skandalozna i komplicirana obiteljska priča otkrivena je 1974. kada je slavni časopis Time objavio tekst o obiteljskom stablu poznatog glumca. Tada je javnost doznala da mu je "sestra" zapravo mama, a njegova navodna "majka" bila mu je baka. U trenutku kada se istina otkrila Nicholsonovi djed i baka, kao i mama, već su bili mrtvi pa ih nije mogao suočiti s lažima koje su mu govorili od najranije dobi.

No tu priča nije gotova, Nicholson je također shvatio da mu je njegova druga "sestra" Lorraine, zapravo teta, a za medije je opisao taj period kao vrlo dramatičan. Cijeli mu se život preokrenuo naglavačke. Ipak, iako se inicijalno šokirao, glumac je rekao kako cijelu stvar ne bi nazvao traumatizirajućom jer je bio dosta psihički stabilan u tom periodu života pa je udarac istine dobro podnio.

Ako ste pomislili da je zbog takve obiteljske povijesti Nicholson težio za mirnim domom - prevarili ste se. Taj šarmer ljubio je niz ljepotica, a iako se ženio, nikada nije bio pretjerano sklon dugom vezivanju.

Nicholsonov jedini brak trajao je 6 godina, od 1962. do 1968. Glumac je oženio Sandru Knight, djevojku koja mu je rodila jedno dijete, a iako je u početku sve djelovalo idilično, na kraju je par živio odvojeno već dvije godine prije finaliziranja razvoda.

Glumčev život potresao je još jedan skandal, i to kada ga je glumica Susan Anspach optužila da joj je napravio sina. Nicholson je odbijao priznati da je to istina dugi niz godina, no kasnije je utvđeno kako mu je glumac ipak platio školovanje i studij.

Između 1973. i 1990. Nicholson je ljubovao s kolegicom glumicom, Anjelicom Huston, koju je varao s drugim ženama, pa su se često mirili i prekidali. Tako je u jedom naletu strasti napravio dijete danskoj manekenki Winnie Hollman.

Usporedno s Anjelicom, Jack je krajem 80-ih uplovio u vezu s još jednom glumicom, Rebeccom Broussard, s kojom je dobio i dvoje djece. Nakon nje, od 1999. do 2000. Jack je ljubio glumicu Laru Flynn Boyle, s kojom je na tri godine prekinuo, a zatim su ponovno odlučili biti u kratkoj vezi 2004. Ni iz drugog pokušaja njihova ljubav nije odoljela kušnji vremena.

Nicholson je u svom životu bio najposvećeniji svojoj djeci koju je obasipao beskrajnom i bezuvjetnom ljubavlju. Priznao je i da mu je žao što stariju kćer nije dovoljno viđao jer je gradio karijeru, no sa svom ostalom djecom provodio je svaki slobodan trenutak.

Čini se da je poučen vlastitom šokantnom obiteljskom pričom Nicholson svojoj djeci odlučio pružiti sve što je mogao i uvijek je bio uz njih.