David Bowie jedan je od najvećih glazbenika svih vremena kojeg su obožavali publika i struka. Rođen je 8. siječnja 1947., a preminuo je 10. siječnja 2016.- godine. Povodom pete godišnjice njegove smrti prisjetili smo se detalja iz njegove blistave karijere.

Britanski glazbenik David Robert Jones, umjetničkog imena David Bowie, bio je vodeća figura glazbene industrije 20. stoljeća i jedan od najutjecajnijih glazbenika svih vremena.

Obožavali su ga publika i struka, a Bowie je ostavio neizbrisiv trag u povijesti svjetske glazbe. Za života je prodao preko 100 milijuna kopija svojih albuma diljem svijeta te je bio jedan od najprodavanijih izvođača ikada. U Rock and Roll Kuću slavnih primljen je 1996. godine, a časopis Rolling Stone svrstao ga je među 100 najboljih glazbenika svih vremena te ga je u vrijeme njegove smrti prije pet godina imenovao "najvećom rock zvijezdom ikada". David Bowie rođen je 8. siječnja 1947. godine u Londonu, a preminuo je u New Yorku 10. siječnja 2016. godine.

Legendarni glazbenik školovao se u Londonu, a kada je imao devet godina priključio se školskom zboru jer mu je glazba bila najveći interes u to vrijeme. Obožavao je pjevati i plesati, a njegov otac zaslužan je što se Bowie još kao dječak zaljubio u glazbu, pošto mu je puštao popularnu svjetsku glazbu. Davidov najveći uzor bio je Elvis Presley, a kasnije je govorio da je nakon pjesme "Tutti Frutti" Little Richarda imao osjećaj kao da sluša "Boga dok pjeva". Volio je i jazz, a redovito je proučavao stilove mode, glazbe i dizajna.

Svoj prvi bend, The Konrads, Bowie je oformio s tek 15 godina. S prijateljima je svirao na lokalnim zabavama, a usredotočili su se na rock n' roll glazbu. Krajem srednje škole David je roditelje obavijestio kako planira postati pop-zvijezda, no oni nisu odmah bili zadovoljni tim izborom. Majka mu je pronašla posao električara, a radio je nekoliko godina kako bi mogao financirati instrumente za bend. Nije prošlo dugo vremena prije nego što je Bowie potpisao prvi ugovor s menadžmentom, a predstavljala ga je Leslie Conn. Prvi službeni singl bio mu je "Liza Jane" s bendom The King Bees, no nije bio uspješan. Nakon te pjesme često je mijenjao bendove, a govorio je kako želi postati uspješan poput Micka Jaggera. Kada je krenuo u samostalne vode nastupao je pod svojim imenom, David Jones, no nije bio upečatljiv te je umjesto Jones dodao prezime Bowie, u spomen na Jamesa Bowieja. Odradio je nekoliko turneja s poznatim glazbenicima, između ostalih i s Marcom Bolanom, a u srpnju 1969. godine objavio je singl "Space Oddity", nekoliko dana prije lansiranja Apolla 11. Pjesma je do danas ostala jedan od njegovih najvećih hitova te njegov zaštitni znak, a to je bio tek početak njegove blistave karijere. Objavio je nekoliko albuma do početka 70-ih, a svi redom su bili uspješni uključujući i album "The Man Who Sold the World", čiju je naslovnu pjesmu godinama kasnije obradila Nirvana te ju popularizirala ponovno.

Bowie je oformio lik Ziggyja Stardusta, spoj Iggyja Popa i Loua Reeda kojim je postao ultimativni izvođač pop glazbe. Svojom pojavom na pozornici podsjećao je na izvanzemaljca, a album "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" bio je toliko uspješan da je dvije godine osvajao vrhove svjetskih top lista. Idući album "Life on Mars?" nije bio ništa manje uspješan, a Bowie si je u to vrijeme već "zakucao" poziciju na svjetskoj glazbenoj sceni.

Do sredine 70-ih godina njegova karijera je već kretala silaznom putanjom, a kako bi si potaknuo inspiraciju, slavni glazbenik se 1976. godine preselio u Berlin, pošto je bio oduševljen tamošnjom scenom. Ondje je radio s Brianom Enom te je bio cimer s Iggyjem Popom, a u to je vrijeme radio na minimalističkoj glazbi. Upravo s Popom je surađivao često u to vrijeme, a Iggyjev debitanstski samostalni album produciran je upravo u suradnji s Bowiejem. David Bowie u to je vrijeme bio i na europskoj turneji, a radio je na trilogiji "Heroes". 1980. godine objavio je svoj već 14. album "Scary Monsters and Super Creeps", a godinu kasnije s grupom Queen je objavio legendarni singl "Under Pressure". "Let's Dance" još je jedan album koji ga je vinuo u nebesa svjetske glazbe, a 1986. godine je dobio i ulogu u filmu "Absolute Beginners", za koji je snimio i istoimenu naslovnu pjesmu.

Nije objavio ništa 10 godina, a onda se odlučio oprostiti sa svijetom

Kasnijih godina je koketirao s duetima, suradnjama s poznatim kolegama i sa raznim žanrovima, a stvarao je sve do svoje smrti. Neke od njegovih pjesama ostale su zapamćene kao remek-djela svjetske glazbe, a mnogi tvrde još i danas kako Bowieja u glazbenom smislu više nitko neće dostići. Posljednjih godina svog života povukao se te čak 10 godina nije objavio novo izdanje. Na njegov 66. rođendan, 8. siječnja 2013. godine objavljen je album "The Next Day", kojeg je Bowie snimao u New Yorku gdje se skrasio sa svojom suprugom Iman. Producirao je i mjuzikl u to vrijeme, a album "Blackstar" objavljen je 8. siječnja 2016. te ga je publika jedva dočekala. Samo dva dana kasnije svijet su obišle vijesti o Bowiejevoj smrti. Brojni kolege, prijatelji i obožavatelji bili su u šoku, a kasnije je producent Tony Visconti istaknuo kako je posljednji album njegov pozdrav sa svijetom jer je znao koliko je zdravstveno loše.

Bowie je sredinom 2014. godine saznao da boluje od raka jetre, a tu je dijagnozu otkrio samo nekim članovima svoje obitelji te najbližim suradnicima. Sredinom 2015. David je mislio da je pobijedio rak i da je u remisiji, no krajem godine stigla mu je šokantna vijest. Liječnici su rekli da je u terminalnoj fazi, a za to je pjevač saznao dok je snimao video za pjesmu "Lazarus". U studenom 2015. doznao je da nema još puno vremena, a mjesec dana kasnije posljednji se put pojavio u javnosti.

Bowie je kremiran dva dana nakon smrti bez prevelike pompe, a od obitelji je tražio da njegov pepeo prospu na otoku Baliju. Iza sebe je ostavio suprugu, manekenku Iman, s kojom je bio u braku od 1992., a s njom je dobio kćer Alexandru. U prvom braku s Angie Barnett dobio je sina Duncana.