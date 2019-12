Plavokosu Amerikanku Christie Brinkley svojedobno su nazivali najseksi ženom na svijetu, a i danas izgleda očaravajuće.

Vjerovali ili ne, bivša manekenka Christie Brinkley danas je 65-godišnja dama koja i u sedmom desetljeću života izgleda apsolutno zanosno. Christie je slavu stekla kao prvi supermodel svijeta i to krajem 1970-ih i početkom 1980-ih.

Proslavila se pojavivši se u izdanju časopisa "Sports Illustrated" za koji se skinula u badić i spremno pozirala, a njezina je naslovnica tog časopisa požnjela toliki uspjeh da su je čak tri puta zvali ne bi li snimila nova izdanja. U svojoj se bogatoj karijeri ova ljepotica pojavila na preko 500 naslovnica časopisa, a bila je i zaštitno lice mnogih slavnih modnih kuća i brendova.

Danas je Christie javnosti najpoznatija po pojavljivanju u legendarnom spotu za pjesmu "Uptown Girl" pjevača Billyja Joela koji je postao instant hit. Zanimljivo je da se za Billyja Joela i udala, a u braku su proveli sretne godine i ostali prijatelji i nakon razvoda. Njihov brak je trajao od 1985. do 1994., a u njemu su dobili i kćer Alexu Ray. Prije tog braka, Christie je bila udana za francuskog umjetnika Jeana-Francoisa Allauxa.

Treći brak ove ljepotice bio je s Richardom Taubmanom koji je manekenku zaprosio dok je još bila u braku s Billy Joelom. Nakon razvoda Christie se odmah udala za Richarda, a dobili su i sina, no njihova je brak potrajao tek godinu dana.

Na kraju se ljepotica udala po četvrti put, za Petera Halseyja Cooka, a dobili su i kćer. Ni taj brak nije potrajao, pa je njihov razvod finaliziran 2008. Od tada lijepa Christie uživa u tome što je singl i posvećena je odgoju djece.

Tijekom karijere su je proglašavali najljepšom ženom svijeta, a sudeći prema tome kako izgleda čak i u 66. godini života - isto bi se mogli i danas reći.

Christiein su zaštitni znak široki osmijeh, duge plave lokne i vitko tijelo, a vječnu mladost prema vlastitom priznanju održava zdravom prehranom, pozitivom i s mnogo kvalitetnog sna. Također, ovoj vremešnoj ljepotici ni teretana nije strana, pa tako redovito vježba jogu, pliva , skija i surfa.

Poznato je kako Christie od 13. godine ne jede meso, a prije svakog obroka pojede jednu jabuku ne bi li smanjila osjećaj gladi prije no što krene jesto obrok. Uz to, ova se dama ne srami priznati kako je ljubiteljica botoksa, no za razliku od mnogih, ne ubrizgava ga u čelo već u vrat koji na taj način zaglađuje, a ovisna je i o laserskom pomlađivanju kože na nogama.