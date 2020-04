Channing Tatum radio je kao model prije nego što je postao glumac, a jedno vrijeme radio je i kao striper.

Američki glumac Channing Tatum u centar pažnje je došao 2006. godine zahvaljujući filmu "Step Up", a holivudski ljepotan od onda mami uzdahe brojnih obožavateljica gdje god se pojavi.

Tatum je rođen u Alabami, odakle se s obitelji preselio u Mississippi kada je imao šest godina. Kao dječak borio se s poremećajem deficita pažnje i disleksijom, što mu je otežavalo školske obaveze. Bavio se brojnim sportovima, od nogometa, bejzbola do borilačkih vještina, a u intervjuima je priznao kako su mu djevojke tijekom srednje škole najviše odvlačile pažnju. Na području Tampe završio je srednju školu, nakon čega je otišao na Sveučilište Glenville State, no brzo je odustao. Vratio se kući te je radio brojne poslove, među kojima je bio i posao popravljanja krovova.

U jednom trenutku odlučio se za posao stripera u lokalnom noćnom klubu gdje je radio osam mjeseci, a taj period kasnije mu je poslužio za ideju za film "Magic Mike". Kada se preselio u Miami, Tatuma su otkrili lovci na modele, a tu je krenula njegova priča. Pojavio se 2000. godine u spotu za hit pjesmu Rickyja Martina, "She Bangs", te je zaradio 400 dolara za ulogu plesača. Zatim se počeo baviti modelingom te je pozirao za brojne modne kuće poput Armanija i Dolce & Gabbane.

Od modela do najseksi muškarca na svijetu

Prvu ulogu imao je u filmu "She's The Man" s Amandom Bynes 2006. godine, a iste je godine glumio i u filmu "Step Up" sa svojom bivšom suprugom Jennom Dewan te mu je film donio svjetsku slavu. Za sve sljedeće filmove govorio je kako želi biti dio režije, jer ne želi više raditi ni sa kime kome ne vjeruje. Film "Magic Mike" njegovo je djelo, no režiju potpisuje s nekoliko kolega. Godine 2012. časopis People proglasio ga je najseksi glumcem na svijetu.

Kako je njegova slava rasla, tako je rastao i interes javnosti za njegov privatni život. Jennu Dewan upoznao je na setu prvog velikog filma, a vjenčali su se 11. srpnja 2009. u kalifornijskom Malibuu.

Kći su dobili 2013. godine, a pet godina kasnije, tj. nakon devet godina braka rastali su se. Iste godine Tatum je započeo vezu s pjevačicom Jessie J, s kojom se godinama svađao i mirio, no na kraju su se ipak rastali.