Ashton Kutcher danas je sretan obiteljski čovjek, ali njegov život pogodilo je nekoliko tragedija.

Holivudski glumac Ashton Kutcher miljenik je publike, naročito ženskog dijela koji ne može odoljeti njegovu izgledu i šarmu, ali mnogi nisu upoznati s njegovom životnom pričom čiji dijelovi nisu nimalo lijepi.

Ashton danas živi svoj život iz snova s kolegicom Milom Kunis, s kojom ima i dvoje djece i uživa u njihovu odgoju i brizi za njih. A da bude brižan otac sigurno su utjecale uspomene iz djetinjstva i tuga koju je godinama osjećao zbog svoje obitelji.

Naime, Ashton ima brata blizanca Michaela koji je rođen samo pet minuta nakon njega, a njihovi roditelji su tek porod saznali da će dobiti blizance. Liječničke prognoze nisu bile dobre i nitko nije vjerovao da će Michael preživjeti no pokazalo se da je on pravi borac, unatoč tome što su mu kasnije dijagnosticirane cerebralna paraliza i srčana mana.

Michaelova najveća podrška do danas je ostao brat Ashton koji je 1996. godine čak upisao biokemijski fakultet jer je htio pronaći lijek za mlađeg brata blizanca, nakon što mu je u dobi od samo 13 godina htio donirati svoje srce.

"Moj brat koji je rođen s cerebralnom paralizom naučio me da voljenje ljudi nije izbor i da svi ljudi nisu stvoreni jednaki. Konstitucija nam laže. Nismo svi jednaki. Stvoreni smo nevjerojatni različiti, sa svojim mogućnostima što možemo raditi, kako razmišljati i gledati stvari oko sebe. Ali svi imamo jednaku mogućnost voljeti jedni druge, i tome me naučio moj brat", izjavio je Ashton u jednom od svojih javnih govora u kojem je priznao kako se godinama borio s tugom što nisu jednaki.

Michael obožava Ashtona koji ga sa sobom vodi i na crvene tepihe, i teško pronalazi riječi kojima bi izrazio ljubav i zahvalnost koje osjeća prema bratu.

"To je povezanost koja se ne može objasniti. U svim ozbiljnim situacijama bili smo zajedno. Velika je čast i velika ljubav koju osjećate prema nekom tko bi se tako žrtvovao za vas. Stvarno ne mogu to riječima opisati", izjavio je Michael za US Magazine i dodao kako danas uživa na svom životnom putu.

Ashtonova i Michaelova obitelj bila je radnička, nisu imali puno novaca no svojoj su djeci uspjeli omogućiti školovanje. Ipak Larry i Diane su se teško nosili sa svim pritiscima pa su se na kraju odlučili i razvesti kada su blizanci imali 16 godina i oni su nastavili živjeti s majkom.

Sve to ostavilo je i negativan utjecaj na Ashtona koji je s vremenom upao u loše društvo, počeo izlaziti noću, a jednom je čak bio uhvaćen dok je provaljivao u školu zbog čega je osuđen na uvjetnu kaznu u trajanju od tri godine i 180 sati društveno korisnog rada.

Presudan trenutak u njegovu životu bio je onaj kada ga je u jednom baru uočio lovac na talente i savjetovao mu da se prijavi na izbor za Novo lice. Ashton ga je poslušao i pobijedio što mu je donijelo put u New York i svjetsko natjecanje, nakon čega su mu poslovne ponude krenule pristizati.

Nakon karijere, krenulo mu je i u ljubavnom životu. Njegova prva poznata veza bila je ona s danas pokojnom glumicom Brittany Murphy, s kojom je snimio film "Upravo vjenčani". Zajedno su proveli neko vrijeme, a njezina smrti sa samo 31 godinu Ashtona je jako pogodila i dan danas mu se teško pomiriti s time da je više nema jer su ostali jako dobri prijatelji nakon prekida.

Brittany nažalost nije bila jedina Ashtonova bivša djevojka koja je preminula. Naime, Ashley Ellerin s kojom je izlazio 2001. godine brutalno je ubijena u svom domu, a slavni je glumac krajem svibnja prošle godine na sudu svjedočio protiv njezina ubojice Michaela Thomasa Gargiula, a opisao je kako je tu večer planirao izvesti Ashley na zabavu nakon dodjele Grammyja.

2005. godine vjenčao se s 15 godina starijom kolegicom Demi Moore s kojom je u braku bio šest godina, a razlog razvoda bila je njegova nevjera.

2012. godine svijet je iznenadila vijest da Ashton ljubi glumicu Milu Kunis, s kojom je glumio u seriji "Lude sedamdesete" i s kojom je vezu jako dugo krio od znatiželjne javnosti. No očito je u njoj pronašao ljubav svog života, jer zaručili su se u veljači 2014. godine, a ubrzo nakon toga im se rodila kćer Wyatt Isabelle. Godinu dana kasnije par se vjenčao, a već 2016. godine dobili su sina Dimitrija Portwooda.

Ashton danas uživa u sreći sa svojom obitelji, a često ih se može vidjeti u preslatkim izdanjima u kojima ih paparazzi uspiju uhvatiti prilikom obiteljskih izlazaka i izleta.