Ashley Biden će uskoro preuzeti funkciju Prve kćeri SAD-a koju je popularizirala njezina prethodnica i vršnjakinja Ivanka Trump,

Novoizabrani američki predsjednik Joe Biden će 20. siječnja svečano položiti svoju predsjedničku zakletvu pred svojom zemljom, ali i cijelim svijetom, a u tom će trenutku uz njega biti njemu najvažnije i najbliže osobe.

Bit će tu njegova supruga Jill Biden s kojom je u braku 43 godine i koja mu je bila velika potpora tijekom kampanje, njegov 50-godišnji sin Hunter Biden iza kojeg je teška ovisnička prošlost i koji ga je umalo koštao kandidature za predsjednika zbog skandala s računalom. A uz njega će biti i manje poznato lice njegove i Jilline kćeri, Ashley Biden koja će postati nova američka "prva kći".

Upravo je tu funkciju popularizirala i gotovo izjednačila s funkcijom Prve dame, kći Donalda Trumpa, 39-godišnja Ivanka Trump koja je bila itekako aktivna na svim poljima dok je njezin otac bio predsjednik.

Američki mediji stoga pretpostavljaju kako se Jill koja je ugledna profesorica ne planira odreći svoje uspješne karijere, a da će na mjesto na svjetskoj pozornici nakon inauguracije zauzeti upravo 39-godišnja Ashley.

"Ashley dosad nije bila u središtu pozornosti jer nije bila sprema za to, a niti je pokazivala volju. Kada je Joe bio potpredsjednik za vrijeme mandata Baracka Obame imala je nekih problema i nije se isticala. No sada će doći na svoje kao Prva kći, i ta će funkcija u novoj upravi biti jednako važna kao i u prošloj. Ivanka je imala vlastiti ured, putovala je svijetom u društvu oca, imala je veliki utjecaj na njega, a uspjela je sklopiti i neke unosne poslove. Na neki je način bila očeva desna ruka. Isto možete očekivati i od Ashley", izjavio je medijima izvor iz Washingtona.

Nakon što je ostao bez prve žene i sina u tragičnoj nesreći, i nakon što se ponovno oženio s Jill, Joe je s njom 1981. godine dobio Ashley i roditelji su ju odlučili odgajati daleko od znatiželjnih očiju javnosti i medija.

Ono što je poznato o toj je da se bori za očuvanje okoliša i dijeli društvena uvjerenja svojih roditelja. Još kao dijete je otkrila postojanje kozmetičkog brenda Bonne Bell koji je svoje proizvode testirao na životinjama pa je ju otac ohrabrio da im napiše pismo i taži da promjene politiku poslovanja, pobuđujući tako njezin interes za okoliš, a posebno za zaštitu dupina.

Školovala se za socijalnu radnicu diplomiravši na Sveučilištu Pennsylvania, ali u pozadini te priče ipak je bilo i nekih zabrinjavajućih situacija.

"Ash je zjenica oko svog oca, ali imala je mnogo problema, problema s ovisnošću", otkrio je izvor blizak obitelji.

Problemi su počeli nakon što navodno 1999. godine uhićena zbog posjedovanja marihuane, no osuđujuća presuda nije nigdje zabilježena. Zatim je 2002. godine ponovno uhićena zbog navodnog ometanja policijskog dužnosnika u obavljanju posla. Sedam godina kasnije dok je njezin otac bio na funkciji potpredsjednika SAD-a procurio je video u kojem se čini kako Ashley šmrće kokain na crvenu slamku, što su objavili svi američki tabloidi. New York Post je u to vrijeme pisao kako vlasnik snimke za njega traži čak dva milijuna dolara, pa do njegove objave ipak nije došlo zbog visoke cijene.

2010. godina bila je ključna za Ashleyn oporavak. Tada je upoznala plastičnog kirurga Howarda Kerina koji je od nje stariji 14 godina i s kojim je danas u sretnom braku. Vjenčali su se 2012. godine na vrhu jedne od litica u Kaliforniji, a pred oltar ju je odveo otac Joe.

Posljednjih 15 godina radi kao socijalna radnica za djecu, mlade i njihove obitelji u Delawareu i bavi se njihovim udomljavanjem i brigi o mentalnom zdravlju.

Ne krije da ju je smrt brata Beau koji je preminuo od raka slomila i da je prolazila kroz jedan zaista težak životni period.

"Bio je moja snaga. Njegov me rak bacio na koljena. Nisam imala izbora nego krenuti naprijed, ići dalje i ciljati na vlastite snove", bila je izjavila jednom prilikom.

Jednom je prilikom otkrila i da ne bi zapravo ništa imala protiv bavljenja javnim poslom: "Moj otac radi u javnoj službi tijekom cijelog mog života, majka mi je učiteljica u javnoj školi. To mi je zapisano u DNK-a".

Od toga su trebale proći još tri godine prije nego je Ashley ušla u političku arenu, u ime svog oca. Naime, početkom ove godine održala je govor na Demokratskoj nacionalnoj konvenciji.

"Bit će stabilan, ponašat će se prema svima s poštovanjem bez obzira na to tko ste. Voljet će vas svim svojim srcem. On je dobar čovjek", izjavila je ponosno tada.

Joe se sada priprema da preuzme ulogu predsjednika, a njegova kći da zauzme važno mjesto u javnom životu.

"Ova prva kćer će biti iznenađenje cijelom svijetu. Zna tko je i što je, što želi postići. Ona je jedna zastražujuće jaka sila. Dugo se osjećala ranjivo i nije imala snage da zakorači u središte zbivanja, ali ovo je sada njezino vrijeme i imat će puno toga za reći. Puno toga je prošla u životu i to joj daje dozu empatije prema drugima. Od nje možete očekivati samo najbolje", poručio je upućeni izvor iz Washingtona.