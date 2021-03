Anna Nicole Smith živjela je kratak, ali po svemu neobičan i buran život koji je naglo prekinut u 39. godini života.

Pokojna glumica Anna Nicole Smith svoj je kratki put u svijetu showbusinessa započela kao manekenka, reklamirajući modne brendove, a nakon što se proslavila kao Playboyeva zečica udala se za 89-godišnjeg naftnog tajkuna J. Howarda Marhshalla II. što je promijenilo njezin dotadašnji način život

Annino pravo ime glasilo je Vickie Lynn Hogan i rodila se 1967. godine u Teksasu. Imala je jako teško djetinjstvo, odrastala je bez oca koji je napustio obitelj dok je još bila beba, odustala je od školovanja i počela raditi u lokalnom restoranu. Tamo je upoznala kuhara imena Billy Smith s kojim se vjenčala kada je imala samo 17 godina, a 1984. godine rodio im se sin Daniel.

No Anna je oduvijek željela nešto više, a jedan od njezinih najvećih snova bio je taj da postane nova Marilyn Monroe. Zato je sina ostavila na brizi majci, pa se odlučila okušatu kao plesačica u striptiz klubu u Houstonu. Tamo je 1991. godine upoznala već spomenutog naftnog tajuna i to je za nju značilo veliki preokret sreće.

Godinu dana kasnije poslala je svoje gole fotografije na Playboyevu adresu, nakon čega joj je došao poziv da pozira za čuveni časopis za odrasle i da upozna Hugha Hefnera. Ponude za reklame i kampanje počele su joj pljuštati sa svih strana, a svojim impresivnim oblinama i platinastom bojom kose plijenila je pažnju pa su ju stvarno mnogi počeli uspoređivati s njezinom ikonom Marilyn.

Prekretnica njezine karijere dogodila se nakon što se pridružila odabranoj skupini Playboyevih ljepotica, nakon čega je počela dobivati i manje filmske uloge. Tako se 1994. godine pojavila u komediji "Goli pištolj" uz Leslieja Nielsena te u filmu "Hudsucker Proxy" s Timom Robbinsonom i Paulom Newmanom.

Svojim seksi imidžem privukla je veliko zanimanje poznatih časopisa i tabloida, činilo se da je javnost jednostavno nezasitna priča o Anni, njezinim usponima i padovima, no to joj nije nimalo smetalo.

"Volim paparazze. Oni slikaju, a ja se samo smiješim, oduvijek sam voljela pažnju. Nisam je puno dobivala u djetinjstvu, a znate, uvijek sam željela biti primijećena", izjavila je u jednom od intervjua za Washington Post.

1994. godine udala se za Marshalla koji je tada imao 89 godina, a ona tek 26. Takva velika razlika u godinama mnoge je iznenadila, a uskoro su počele kružiti glasine da se udala za njega samo zbog bogatstva. Prema pisanju časopisa People, nedugo nakon vjenčanja ukracala se na avion za Grčku i otputovala bez novopečenog supruga. Par čak nije ni živio zajedno tijekom posljednjih dana Marshallova života, a jedan od najskandaloznijih brakova u svijetu showbussinesa završio 1995. godine njegovom smrću.

Anna je nakon toga tvrdila da joj je obećao dio svog imanja, ali to nije bilo navedeno u njegovoj službenoj oporuci. Zato je godine i godine potrošila na sudsku borbu protiv Marshallova sina E. Pierca. Slučaj je čak završio 2006. godine na Vrhovnom sudu.

Anna je početkom 2000-ih pokrenula i vlastiti reality show u kojem su gledatelji mogli pratiti njezine svakodnevne aktivnosti. No ponekad to nije bilo lako jer je glavna junakinja djelovala dezorijentirano i zbunjeno, a mnogi su napeto pratili i analizirali svaku njezinu izjavu.

No bile su to sve posljedice njezinih privatnih problema koje je imala, unatoč tome što se činilo da joj karijera besprijekorno napreduje. 2006. godine objavila je da je trudna, a kćer je rodila na Bahamima. Nazvala ju je Dannielynn i bila je oduševljena time što je dobila dijete. Ali njezina je sreća bila kratkog vijeka, jer je njezin tada 20-godišnji sin Daniel preminuo samo tri dana kasnije i to zbog navodnog predoziranja. Anna se od tog gubitka zapravo nikada više nije oporavila.

Osim što našla usred medijske ludnice o izvještajima o Danielovoj smrti, uplela se i u tužbu za očinstvo svoje kćeri jer je njezin bivši dečko i fotograf Larry Birkhead tvrdio da je on otac, iako je Anna kao oca navela svog odvjetnika Howarda K. Sterna.

Sve to bilo je previše za nju i Anna je preminula 8. veljače 2007. godine sa samo 38 godina. Bez svijesti je pronađena u hotelskoj sobi na Floridi, a njezina je smrt dospjela na naslovnice medija širom svijeta.

"Bila je vrlo draga prijateljica koja je Playboyu i meni osobno puno značila", izjavio je nakon njezine smrti Hugh Hefner.

O uzroku smrti puno se nagađalo, ali vlasti su na kraju objavile da je preminula od posljedica slučajnog predoziranja, a danima prije smrti uzimala je čak devet različitih vrsta lijekova. Njezin odvjetnik i navodni otac kćeri Stern i još dvojica proglašeni su krivima zbog povezanosti s Anninom smrću, ali ta je presuda odbačena 2011. godine.