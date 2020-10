Princ Azim bio je dobar prijatelj s Mariah Carey i drugim poznatim osobama, a sam je priznao da zna da se neki žele okoristiti njime.

Princ Hadži Abdul Azim od Bruneja preminuo je 24. listopada u 39. godini života, a još se ne zna uzrok njegove smrti.

Sin brunejskog sultana je radio kao filmski producent u Hollywoodu i godinama je intrigirao javnost svojim raskalašenim zabavama. Njegov pogreb je održan u njegovoj rodnoj državi i bila je prisutna tek njegova bliža obitelj.

Nije se pojavio nitko od prinčevih slavnih prijatelja koji su uživali na njegovim tulumima. Među njima su glumica Raquel Welch, manekenka Naomi Campbell, pjevačica Mariah Carey i zvijezda serije "Baywatch" Pamela Anderson koja mu je pjevala na 30. rođendanu.

Kako piše Daily Mail, Azim je najviše volio biti u društvu zvijezda, iako njegova obitelj, koja vlada konzervativnim islamskim sultanatom, to nije odobravala. Provodio je puno vremena u Londonu i Hollywoodu i uživao u slobodnom životu dok je vlast u njegovoj rodnoj zemlji šokirala najavom strogih zakona protiv homoseksualnosti. Naime, htjeli su kažnjavati ljude smrtnom kaznu, odnosno kamenovanjem ako ih se više od jednom zatekne u istospolnom prekršaju.

Azimov otac, sultan Hassanal Bolkiah je povukao prijedlog za kontroverzni zakon nakon što su zemlje diljem svijeta najavile da će bojkotirati poslovanje s Bruneima koji imaju naftno bogatstvo. To je razdoblje bilo posebno nezgodno za princa jer je imao puno prijatelja homoseksualne orijentacije.

Mnogi su govorili da je Azim jako sličan svom ujaku, očevom mlađem bratu princu Jefriju koji je poznat kao playboy i ljubitelj brzih auta. On je često priređivao zabave na luksuznoj jahti koju je nazvao "Grudi". Uskoro mu je naređeno da vodi mnogo mirniji i primjereniji život svojoj, konzervativnoj obitelji.

Inače, princ Azim je završio studij politike i međunarodnih odnosa na Sveučilištu Oxford Brookes. No shvatio je da želi biti producent i radio je na filmu "You’re Not You" u kojem glumi oskarovka Hilary Swank.

Također je producirao "The Happy Prince" u kojem se pojavio Colin Firth. Bio je poznat i po dobrotvornom radu za Make-a-Wish Foundaciju koja pomaže ispuniti želje djece s kritičnom bolešću te Fashion For Relief koja prikuplja sredstva za razne ekološke i humanitarne svrhe.

Među pravim prijateljima mu je bila Mariah Carey, no mnogi su se htjeli okoristiti njegovim novcem i poznanstvima. "To dolazi s ovim položajem", istaknuo je Azim.