Playboyeva vila Hugha Hefnera u Los Angelesu bila je centar zabave dugi niz godina, ali i centar neugodnih situacija, o kojima rijetki progovaraju.

Dokumentarna serija "Secrets of Playboy" svjetlo dana će ugledati u siječnju 2022. godine, a vila vlasnika Playboyeva carstva Hugha Hefnera bila je glavna lokacija raskalašenih tuluma na kojima su prisutna bila najpoznatija lica Hollywooda.

Proteklih nekoliko desetljeća kružile su brojne priče o tome što se sve događa iza zatvorenih vrata Hefnerova imanja, a neke od njih ušle su u povijest popularne kulture, no o nekima se ne priča zbog eksplicitnih detalja.

Tijekom svoje slavne povijesti Playboyeva vila bila je i žarište zaraze. Nakon jednog tuluma u veljači 2011. godine ispostavilo se kako su 123 uzvanika dobila simptome bolesti koju su pokupili u Hefnerovu bazenu. Stručnjaci su analizirali vodu bazena ispred vile te se ispostavilo kako je upravo to bilo žarište legionarske bolesti.

Najpoznatija Playboyeva zečica Holly Madison je u svojim memoarima progovorila o mračnoj strani života u slavnoj vili. Ispričala je sve o bizarnim seksualnim željama vlasnika Playboyeva carstva i drogiranim orgijama, u kojima su zečice bile prisiljene sudjelovati kako bi mogle besplatno živjeti u luksuznoj vili. Prohodali su kada se ona uselila u njegovu vilu 2001. godine, a on je odmah preuzeo kontrolu nad njezinim financijama te joj nije dao da zarađuje izvan njegova carstva. Dok su bili u vezi, govorila je kako se želi udati za njega i roditi mu djecu, a i Hugh je tvrdio da će biti s njom do kraja života, no 2008. godine su ipak prekinuli. Madison je njihov prekid opisala kao konačno izlječenje od Stockholmskog sindroma.

Mike Tyson, Leonardo DiCaprio, Rihanna i Luke Wilson samo su neki od slavnih koji su pohodili Hefnerove tulume.

Među slavnim gostima vile bio je i legendarni John Lennon. Prema navodima ljudi koji su bili na istom tulumu kada i on, Lennona nije oduševila Hefnerova kolekcija umjetnina. Toliko ga nije oduševila da je ugasio cigaretu u jednu od vrijednih slika. Hefner je umjetninu kasnije dao popraviti, a zanimljivo, Lennonu nije zabranio povratak u svoju vilu. On nije jedina rock-zvijezda koja se šetala hodnicima popularnoga imanja. Jedna od skrivenih soba u vili nosi ime po kralju rock 'n' rolla, Elvisu Presleyu. Slavni pjevač navodno je 70-ih godina imao privatni pidžama-party u Hefnerovoj vili, a s njim je bilo osam zečica. Hugha je to toliko oduševilo da je prostoriju nazvao "Elvisova soba".

Na jednoj od zabava glavna je zvijezda bila Dita Von Teese, u vrijeme kada je hodala s Marilynom Mansonom. Dita je plesala gola u golemoj čaši za martini, a na sebi je imala samo naušnice. Česti gosti na tulumima bili su glumci Jack Nicholson i Warren Beatty, koji su pohodili vilu kako bi se sakrili od paparazza i dali si oduška.

