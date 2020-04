Redatelj Quentin Tarantino poseban je po mnogočemu.

Postoji samo nekolicina holivudskih redatelja čijeg se imena možete sjetiti odmah, a jedan od njih je svakako Quentin Tarantino. Slavni redatelj proslavio je 57. rođendan, povodom kojeg smo se prisjetili nekih detalja iz njegovo života koji, za razliku od njegovog filmskog izričaja, nisu toliko poznati.

Tarantinovi filmovi između ostalog su poznati i po nasilju. Rijetko u kojem filmu prođe nekoliko scena, a da se netko ne potuče ili ozlijedi na bilo kakav način, stoga ne čudi da je i u realnom životu redatelj mnogo puta naišao na slične situacije. Jedna od njih je svađa s taksistom koji je uvrijedio redateljevu ženu te se s njim odmah potukao. Taksist je navodno pokušao odgristi Tarantinovu bradavicu, što je redatelj i kasnije komentirao te je rekao da bi mu i uspjelo da je situacija bila "žešća".

Većina je redatelja poznata po tome da piše više vrsta scenarija za razne žanrove, no Tarantino se odlučio samo za dvije vrste. Jednom je prilikom rekao da radi filmove koji su "obični" i one koji više graniče sa znanstvenom fantastikom poput filma "Pakleni šund".

Poznat je i po tome kako je srezao troškove za snimanje filma "Kill Bill". Zamolio je prijatelja, redatelja Roberta Rodrigueza, da mu pomogne oko filma, a za uzvrat mu je obećao jednaku uslugu. To mu je platio jedan dolar. Tarantino je kasnije režirao jednu scenu u Rodriguezovom filmu "Sin City" te mu nije ništa naplatio.

Mrzi sport, bio je u zatvoru i otišao je iz nekoliko škola

Quentin Tarantino obožava umjetnost, no jednako tako mrzi sport. Jednom je prilikom rekao kako je sport najdosadnije nešto izmišljeno na ovom svijetu. Zapitao se i kako fanovi mogu sjediti pred televizorom da gledaju sat i pol vremena nogometnu utakmicu, a ne mogu pogledati film koji traje tri sata.

Slavni redatelj odradio je i svoje vrijeme iza rešetaka. Nikada nije bio optužen za ništa ozbiljnije od prometnih prekršaja i neplaćenih kazni za parking, no istaknuo je kako je to vrijeme kreativno iskoristio za pisanje novih scenarija te mu je pomoglo i oko ideja za filmove.

Neki od zlikovaca iz njegovih filmova trebali su potpuno drugačije izgledati, a jedan od njih je i lik Leonarda DiCaprija iz filma "Django Unchained". Kako bi upravo DiCaprio bio prikladan za tu ulogu, Tarantino je promijenio čitav scenarij. Nije tajna da dvojac obožava raditi zajedno. Likovi iz njegovih filmova postali su s vremenom svojevrsne legende, a redatelj pazi da stvori likove koje i sam može potpuno razumjeti. Veze sa svojim likovima shvaća ozbiljno te tijekom procesa stvaranja s nekima uđe u velike svađe, a na kraju se ni ne podnose. Barem je tako on ispričao.

Nema sumnje za njegovu inteligenciju, no tijekom odrastanja je bio buntovan kao i velika većina njegovih holivudskih kolega. Prvo je otišao iz srednje škole kako bi upisao glumu, a onda mu je i to dosadilo pa se ispisao te je krenuo na režiju.

Brojne nagrade i priznanja

S posljednjim filmom "Once Upon A Time in Hollywood" Tarantino je zaradio deset nominacija za prestižnu nagradu Oscar, a tijekom karijere nagrađivan je nekoliko puta. Ponosni je vlasnik dva Oscara, svije BAFTA nagrade, četiri Zlatna globusa, a bio je nominiran za Emmy i Grammy. Časopis Time 2005. godine ga je proglasio jednim od 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu, a dobio je i svoju zvijezdu na holivuskoj Stazi slavnih.