Willema Dafoea su odgojile sestre koje su mu rano otkrivale škakljive stvari, a izbačen je iz srednje škole zbog svog nesmotrenog poteza zbog kojeg ne žali.

Willem Dafoe odigrao je više od stotinu uloga u svojoj glumačkoj karijeri, a ističe se specifičnom bojom glasa i iskrenošću u intervjuima kada priča o svom zanimljivom životu.

Dafoe, koji je 22. srpnja proslavio 66. rođendan, odrastao je u Wisconsinu kao jedno od osmero djece i svojedobno je otkrio da ga je odgajalo njegovih petero sestara. Naime, otac mu je bio kirurg, a majka medicinska sestra te su radili skupa pa nisu često bili kod kuće.

Podigao je i prašinu svojom izjavom da su mu sestre u ranoj dobi objasnile pojedinosti o seksu.

"Bilo je to poput seksualnog odgoja jer su one bile napaljene djevojke. Govorile su mi stvari koje nisam želio slušati kada sam imao šest godina među kojima je bio i oralni seks. Pitao sam jednu od njih: 'Jedino zločesti ljudi rade to?', a ona mi se samo smijala. Kada sam ispričao svojim prijateljima o tome, istukli su me jer im je to bilo odvratno", rekao je.

To je sigurno utjecalo na Willema koji je učinio potez zbog kojeg je izbačen iz srednje škole. Naime, snimio je film za odrasle.

"Bio sam samo mladi dečko u Wisconsinu. Htio sam učiniti nešto da se maknem odatle", rekao je.

Glumac je na početku glumačke karijere promijenio svoje ime William u Willem jer nije želio da mu drugi daju nadimak Billy i tako ga zovu. Iako o puno škakljivih tema otvoreno progovara, postoje stvari koje Dafoe ne želi spominjati.

Svojedobno je snimio reklamu u kojoj je posudio glas polarnom medvjedu. "To je posljednja stvar o kojoj želim govoriti", rekao je glumac hladno kada ga je američki novinar upitao za taj angažman.

Iako ga ovakve stvari smetaju, kada je riječ o ulogama u filmovima Willem je na puno toga spreman. Zbog trilera "Lovac" bio je spreman oderati kožu s mrtve životinje slične klokanu.

"Imao sam samo jednu šansu jer su imali jednu životinju. Rekli su: 'Slušaj, životinja je mrtva već neko vrijeme. Sokovi su se nakupili i prilično je napuhnuta. Ako ovo učiniš pogrešno, eksplodirat će ti u lice'. Srećom, u mojoj obitelji je puno kirurga. Mislim da mi je to u genima", otkrio je glumac.

Dafoe, koji je za filmove "Na vječnim vratima", "Projekt Florida", "Vampirova sjena" i "Vod smrti" bio nominiran za Oscara, intrigira i ljubavnim životom.

Glumac se 2005. oženio 20 godina mlađom redateljicom Giadom Colagrande. Inače, par se upoznao u Rimu na premijeri jednog njezinog filma. Brzo zatim su počeli romantičnu vezu, a glumac je ispričao i kako ju je zaprosio.

"Ručali smo i samo sam je pitao želi li se udati za mene sutra", ispričao je Dafoe te je dodao kako su pred oltar stali dan kasnije na maloj ceremoniji sa samo dva prijatelja.

Žive na tri adrese, a često ih se može vidjeti u Rimu, New Yorku i Los Angelesu. Sretni par ne mari za razliku u godinama, a često vrijeme provode na obali njezine rodne Italije.

Dafoe s bivšom partnericom, redateljicom Elizabeth LeCompte (77) ima sina Jacka (39).