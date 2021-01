Mark Williams igra zagonetnog svećenika u kriminalističkoj seriji "Velečasni Brown", koju od 11. siječnja možete pratiti na Doma TV-u.

Mark Williams (61) najpoznatiji je po ulozi u filmskoj franšizi "Harry Potter", a novu slavu mu je donio lik velečasnog Browna u istoimenoj seriji koju od 11. siječnja možete pratiti u jutarnjem terminu na Doma TV-u.

Engleski glumac, scenarist i voditelj utjelovio je zagonetnog katoličkog svećenika koji na svoj poseban način otkriva zločince. Kriminalistička serija koja obiluje humorom i dramatičnim obratima utemeljena je na pripovijetkama G. K. Chestertona, a Williams je pokazao koliko je dorastao toj zanimljivoj ulozi dobivši odlične reakcije gledatelja i kritičara.

Inače, Williams se proslavio kao Arthur Weasley, otac najboljeg Harryjeva prijatelja Rona. Zbog toga je u javnosti dobio nadimak "najdraži filmski tata", a svojedobno je otkrio da ga je redatelj već prilikom snimanja prvog filma zamolio da ne shvaća potpuno doslovno knjige.

"Pitao sam Chrisa Columbusa hoće li da obrijem glavu jer je pisalo u knjigama da Arthur lagano ćelavi. Rekao mi je: 'Ne, ne! Nemoj ni slučajno to napraviti!' Divno je što je J. K. Rowling scenaristima dala da prilagode njezino pisanje filmovima", ispričao je svojedobno.

Pohvalio i da je u filmskom serijalu jedino njegov lik bio funkcionalni otac. "Mislim da sam jedino ja ostao kao dobra očinska figura. Lucius sigurno to nije bio", rekao je Mark, koji se počeo profesionalno baviti glumom tek u svojim 30-im godinama. Prvu veću priliku je dobio u popularnoj BBC-jevoj emisiji skečeva "The Fast Show", u kojoj je bio jedan od središnjih izvođača.

Prije toga se bavio raznim poslovima, a glumio je kada je stigao. "Radio sam kao soboslikar, na farmi s bikovima, u psihogerijatrijskom odjelu u psihijatrijskoj bolnici i još razne stvari. Znao sam samo po dva tjedna odrađivati glumačke angažmane. Zbog nekog razloga ostao sam uporan i vjerovao u sebe te sam u 30-ima dobio veći angažman", ispričao je Williams.

Glumac je otkrio da je jako bio uzbuđen kada mu je ponuđena uloga velečasnog Browna u istoimenoj seriji jer je opet dobio veliku priliku da pokaže svoj talent. Objasnio je da mu nije smetalo što ne dijeli vjerska uvjerenja s likom, nego mu se jedan drugi detalj činio malo kao prepreka. "Velečasni Brown opisan je kao puno niži nego ja koji sam visok 185 centimetara. To sam nadoknadio skromnošću", našalio se Williams.

Inače, glumac iza sebe ima jedan brak i jedno dijete te se ne zna mnogo o njegovu privatnom životu.