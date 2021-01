Timučin Esen usavršavao je glumački talent u rodnoj Turskoj te u Italiji i Americi, a završio je i studij režij. Uz glumu obožava i glazbu i svira gitaru.

Timučin Esen (47) iza sebe ima brojne uloge, a najnoviju igra u seriji "Gulperi" koja se prikazuje se na Novoj TV.

Glumac je utjelovio Kadira, najstarije dijete u obitelji koja je uništena nakon što ih otac napusti. On si tada obeća da nikada neće biti poput svog tate.

Timučin se rodio u turskom gradu Niğde kao sin jedinac roditelja odvjetnika, a s njima se preselio u Elazığ i tamo je živio do svoje sedme godine života. Glumac u intervjuima ističe da se smatra građaninom Niğde.

Studirao je na Sveučilištu TED Ankara, a nakon toga je diplomirao dramske umjetnosti na Fakultetu dramskih umjetnosti Mimar Sinan u Istanbulu. Usto je bio na kazališnom studiju u Italiji i Americi te ima diplomu iz kinematografije. O režiji je učio sedam godina na Sveučilištu umjetnosti u Los Angelesu i bio je jedan od studenata poznatog američkog glumca, redatelja i nastavnika Larryja Mossa.

Dok je studirao u SAD-u, Timučin je zarađivao radeći kao dadilja.

"Trebao sam novac, a počeo sam čuvati djecu sasvim slučajno. Bio je to težak posao, no dok sam to radio taj posao mislio sam si što je ovo i radio stvari po osjećaju i s ljubavlju. Također sam zarađivao kao klaun na rođendanskim zabavama i sviđalo mi se to, bilo mi je ugodno. Moj razlog za boravak u Americi je bilo obrazovanje i zato nisam imao problem radeći nešto drugo osim glume. Odrađivao sam što sam morao. Završio sam svoj studij režije i snimio svoj film srednje dužine. Odradio sam i kratke filmove i stekao glumačko iskustvo. To je promijenilo nešto u meni kada sam se vratio u Tursku. Ako želim opet nešto napraviti u Americi, mogu se i tamo vratiti", ispričao je Esen u jednom intervjuu.

Glumac se dosad pojavio u 11 filmova i sedam serija te je dobio nekoliko nagrada za glumačke sposobnosti. Privukao je pozornost javnosti u seriji "Steal my Heart" i iako se bavi poslom koji sa sobom nosi slavu ne voli biti u centru pozornosti.

Kada ne glumi, voli slušati glazbu, svirati gitaru, čitati i fotografirati, a nije aktivan na društvenim mrežama i nije zainteresiran za njih. "Svoj mobitel koristim jedino za pozive, poruke i slušanje glazbe", istaknuo je.

Timučin je otkrio da uz glumu gaji veliku ljubav prema glazbi i kada ju stvara osjeća se uzbuđenim i najsretnijim. "Počeo sam svirati gitaru u srednjoj školi i bio sam jako zainteresiran za to. S vremenom sam počeo skladati i pisati tekst. Na fakultetu sam bio dio benda i svirali smo u kafićima. Imao sam snove o glazbi i objavio sam album imena 'Mayhos'", ispričao je Esen.

Turčin je od 2012. u braku sa svojom sunarodnjakinjom, glumicom Bilge Türe s kojom ima kćer Aydui i sina Gökyüzüa.

Kaže da se nakon što je postao otac, puno toga za njega promijenilo na emocionalan način. "To se ne može sažeti u dvije, tri rečenice. Moglo bi se napisati mnoštvo pjesama o tome. Kakav god želiš biti otac, taj proces se razvija izvan tebe. Jednog dana će nam naša djeca možda reći više o tome jer važno je kako me sin i kći vide i njihova perspektiva", zaključio je Esen.