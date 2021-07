Demet Evgar je glavna zvijezda serije "U plamenu" koja se prikazuje na Novoj TV, a utjelovila je junakinju Džemre i osvojila simpatije gledatelja.

Zanosna Turkinja albanskih korijena Demet Evgar (41) privukla je pozornost gledatelja u seriji "U plamenu" koja se prikazuje na Novoj TV.

Glumica je utjelovila glavnu junakinju Džemre koja s kćeri Guneši pokušava pobjeći iz braka s nasilnim suprugom Čelebijem.

"Riječ je o situaciji u kojoj je žena zaboravljena dok obavlja jednu posebnu i značajnu ulogu kao što je majčinstvo", osvrnula se Demet na činjenicu da je ženama u stvarnom životu teško dokazati nasilje kroz koje prolaze.

Kaže da je za takvu situaciju prvenstveno kriv veliki strah jer muškarci strahuju da će ih žena ostaviti i postaju ljubomorni. "Zbog toga on usadi strah u ženu i boji se činiti išta što misli da njezin partner neće odobriti", rekla je glumica.

Za Evgar je karantena bila kreativno razdoblje jer je htjela početi svirati neki instrument i odlučila se za ukulele. Turkinja je strastvena i oko tkanina i počela je šivati.

"Krenula sam izrađivati lutke od kuće, a uzela sam i satove lutkarstva kod Emreyja Karayela. On je igrao Cookie Monster u seriji 'Sesame Street'. Imali smo online lekcije. Napisali smo priče i na svom internetskom kanalu 'Dječja kuća' svake nedjelje imali predstavu", ispričala je.

Evgar se osvrnula i na svoj najnoviji film "The Adventures of Topal Sukran" u kojem je utjelovila lik koji ne govori. "To odglumiti je bilo poput meditacije", objasnila je.

Prisjetila se i nezgode koja joj se dogodila dva mjeseca prije početka snimanja. "Mobitel mi je pao u more. To sam shvatila kao znak i nisam kupila novi. Živjela sam bez mobitela sedam mjeseci. Bilo je to poput detoksa", prisjetila se Demet.

U filmu "The Adventures of Topal Sukran" je morala snimiti scenu seksa s kolegicom, no glumici to nije predstavljalo problem. "Nismo tome pridavale neku veliku pozornost. Vrijedno je kao i bilo koja druga scena. Zahvalna sam jer sam podijelila taj prizor s Ayse Melike, prijateljicom koju dobro znam. Toliko smo si dobre da znamo što ona druga misli, iako ne gledamo jedna u drugu", rekla je.

Demet nije zabrinuta zbog starenja pa za nju prelazak 40. godine nije izazvao zabrinutost. "I dalje imam puno energije, poznajem sebe puno bolje. Ne ljutim se zbog sitnica", ispričala je Evgar.

Ne zamara se ni scenama na kojima bi mogla ružno izgledati. "Moj cilj je uživjeti se u lik. No živimo u svijetu u kojemu kad je muško lice izvan nekih propisanih okvira, nazivaju ga karizmatičnim, no kad se radi o ženi, ružno. To je nešto što društvo nameće", zaključila je.