Sutra se u Zakladi Ana Rukavina održava ''Dan otvorenih srca'' kojim će se obilježiti 12. godišnjica preranog odlaska mlade novinarke. Zahvaljujući plemenitim ljudima, koji su se upisali u Hrvatski registar darivatelja dobrotvornih krvotvornih matičnih stanica, dosad je 98-ero ljudi iz Hrvatske i inozemstva dobilo novu priliku za život.

Jednom od antologijskih pjesama Olivera Dragojevića, Jazz orkestar Hrvatske vojske otvorio je koncert povodom svojeg petog rođendana, a sav prihod od ulaznica doniran je Zakladi Ana Rukavina.

''Oružane snage su uvijek spremne na takve akcije i zaista s oduševljenjem i s ponosom to radimo. Jednostavno je to tako, to je u nama'', kaže Davor Dropuljić, dirigent Jazz orkestra HV-a.

''Meni je to iznimno bitno da hrvatski narod i mi svi toliko dobro reagiramo na takve stvari i takve velike akcije i meni je čast što možemo glazbom nekako pridonijeti na taj jedan lijepi način'', rekao nam je pjevač Matija Cvek.

Nova TV je dugogodišnji partner Zaklade Ana Rukavina pa je i ove godine za svoje djelatnike i poznata lica s ekrana u prostorijama tvrtke organizirala upis u Registar dobrotvornih darivatelja krvotvornih matičnih stanica, koji je dosad pružio priliku za život za 98 ljudi iz Hrvatske, ali i inozemstva.

''Ako se slučajno dogodi da ja na neki način mogu pomoći bit će mi vrlo drago. Mislim da je to hvalevrijedna akcija i ...ljudski život je meni jako vrijedan'', govori glumac Asim Ugljen.

''Mislim da je to najmanje što možemo napraviti, odazvati se ovakvim humanitarnim akcijama. Zaklada Ana Rukavina je napravila puno po pitanju toga i zaista svaka im čast. Svi oni koji ovo gledaju, ja vjerujem da će svaka duša koja još nije dala krv biti potaknuta da to napravi'', emotivna je Renata Končić Minea.

Ako i vi želite postati dio ove lijepe priče, možete to učiniti u petak 23. studenog u prostorijama Zaklade Ana Rukavina, gdje će se sedmi put zaredom održati Dan otvorenih srca.

''Na taj dan se prisjećamo zapravo Ane i njezinog, nažalost, preranog odlaska, ali ono što je ostalo u naslijeđe je velika stvar. 98 ljudi je dobilo priliku za život zahvaljujući ovom registru i zahvaljujući dobrim ljudima iz hrvatskog registra. Znači u petak, 23. studenog od 10 do 18 sati svi mogu doći u Zakladu upisati se ako još nisu. Bitno je da su od 18 do 40 godina starosti i da su dobrog zdravlja'', kaže Matija Stapar Zrile iz Zaklade Ana Rukavina.

Svoj doprinos dat će i osječki trkači, koji će početkom prosinca sav prihod s humanitarne utrke donirati Zakladi.

''Krenule su već online prijave, u tijeku su, interes je iznimno dobar. 2. 12. će biti utrka u 14 sati, grad Osijek je pokrovitelj, to je ujedno i dan grada tako da par lijepih momenata se poklopilo da to sve skupa zaživi onako kako treba'', objašnjava Igor Delač, inicijator utrke "Osijek trči - i ti to možeš, daruj svoje kilometre".

A Nova TV i Zaklada Ana Rukavina će 18. prosinca na glavnom zagrebačkom trgu, 13. put zaredom, organizirati koncert "Želim život", na kojem će se, uz nastupe brojnih glazbenih zvijezda, prikupljati sredstva za rad Zaklade.

''Cijela kulminacija cjelogodišnjeg rada Zaklade Ana Rukavina zapravo doživi svoj vrhunac u tom koncertu gdje zapravo zvijezde nastupaju, ljudi se uključuju, zovu, doniraju se sredstva i svake godine se mi zapravo sami sa sobom natječemo da što više skupimo da naprosto pomognemo ljudima jer je ovo, po meni, jedna od najplemenitijih akcija i doista akcija kojoj svi ljudi vjeruju'', zaključila je Mia Kovačić.

