Nicole Kidman i Tom Cruise u braku su bili 10 godina, a razlog rastavi navodno je činjenica da su glumcu to naredili iz scijentološke crkve.

Još otkako se glumica Nicole Kidman udala za Keitha Urbana, a Tom Cruise se vjenčao i rastao od Katie Holmes, gotovo smo zaboravili da su prije svega oni bili jedan od najpopularnijih parova u Hollywoodu. Par je od onda rijetko spominjao svoju vezu i brak, djecu koju su posvojili, ali i razloge njihovog razvoda.

Nicole je pak u nekoliko navrata spomenula što se točno dogodilo. Upravo Cruise je podnio zahtjev za razvodom, u kojem je kao razlog rastave naveo "napremostive razlike". Zatražio je zajedničko skrbništvo nad njihovom posvojenom djecom, Connorom i Isabellom, a Nicole je otkrila nekoliko detalja cijele priče.

"Bila sam jako mlada kada sam se udala. Imala sam dvoje djece do 27. godine i već sam tada bila u braku četiri godine. No to je ono što sam željela. Postoji nešto u tome da se fokusiraš samo na jednu osobu, to postaje jako romantično i oboje prolazite kroz istu stvar te nisi sama u svemu", ispričala je glumica jednom prilikom za lasopis People.

Zajednički život bio im je savršen

Na samom početku braka Kidman je imala spontani pobačaj, a priznaje kako je bila potpuno izgubljena u tom periodu. Smatra da je uloge dobivala samo zato jer je bila u braku s Tomom Cruiseom. "Naš zajednički život je bio savršen. Trebalo mi je dugo vremena da se oporavim od prekida. Razvod mi je poremetio čitav život. Nisam bila sigurna da ću se više ikada moći zaljubiti, a kamoli udati", kaže glumica.

Do danas je bivši par ostao u dobrim odnosima, a vole se unatoč svemu. Cruise je nekoliko godina nakon rastave istaknuo kako će poštivati i voljeti Nicole do kraja života. "Sjajno se slažemo, a želim svu sreću Nicole", rekao je Tom jednom prilikom.

Zbog djece, ali i svoje dugačke povijesti, par nikada nije u javnosti isticao detalje njihova razvoda. Tvrde kako javnost nikada neće ni saznati točno što se događalo među njima jer je to njihova privatna stvar i ne žele ni sa kime to dijeliti.

Scijentologija je razlog svih problema

Ipak, mediji su s godinama uspjeli neke detalje izvući. Glavni razlog raspadu njihova braka je zapravo scijentologija. Kidman nikada nije odobravala njihova pravila i vjerovanja, no o tome nikada nije htjela ni razgovarati, jer su njezina djeca scijentolozi te poštuje njihove stavove.

Scijentologija je pokret ili skup vjerovanja i učenja čija se ideologija temelji na djelima američkog pisca L. Rona Hubbarda. Nju zastupa moćna Scijentološka crkva koja svoja učenja brani oslanjanjem na zakone o zaštiti autorskih prava te zakone vezane za poslovne tajne. Kritičari često ističu kako ona već godinama koristi prisilne metode prodaje u svrhu iznude novaca od svojih članova, a tu je i korištenje brojnih komercijalnih pravnih instrumenata protiv pojedinaca.

Tom Cruise jedan je od najpoznatijih scijentologa na svijetu, a svoje stavove i vjerovanja nikada nije skrivao. Papire za razvod od Nicole predao je navodno upravo jer su mu tako savjetovali u Crkvi. Unatoč svemu, Nicole je za bivšeg supruga uvijek imala samo lijepe riječi, što je dio javnosti protumačio kao strah od osvete zbog otkrivanja detalja o Crkvi, vjeri i njezinim pripadnicima.