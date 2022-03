Tenzije između Willa Smitha i Chrisa Rocka traju još od 2016. godine, a na ovogodišnjoj dodjeli Oscara eskalirale su u fizički napad.

Chris Rock na dodjeli Oscara dobio je pljusku od Willa Smitha nakon što se našalio na račun njegove supruge Jade Pinkett Smith, a iako mu to nije prvi put da ga je ovako bocnuo, vjerojatno je i zadnji.

Sukob Smitha i Rocka seže još u 2016. godinu, a sve je započelo na tadašnjoj dodjeli Oscara.

Rock je tada vodio svečanost te se u jednom trenutku našalio na račun Jadeinog bojkota dodjele zbog rasne nejednakosti među nominiranima, piše US Magazine.

"Jada se naljutila. Kaže da ne dolazi. Protestira. Njezin bojkot Oscara je isto kao da ja bojkotiram Rihannine gaćice. Nisam pozvan", kazao je pa se prebacio na Willa kojemu je te godine izmakla nominacija za ulogu u filmu "Put pobjednika".

"Jada je ljuta jer njezin muškarac nije nominiran. Razumijem je. Nije fer ni što je Will bio plaćen 20 milijuna dolara za film 'Divlji zapad'."

Smith tada nije htio u medijima komentirati prozivke komičara, no njegova šutnja Chrisu je dala vjetar u leđa i ponovno ga je pokušao isprovocirati na Instagramu 2018. godine.

Nakon što je Will na društvenim mreži čestitao rođendan bivšoj supruzi Sheree Zampino fotografijom na kojoj pozira s njihovim sinom, Rock se mu je komentirao: "Wow, tvoja žena baš ima puno razumijevanja". Smith ni tada nije htio odgovarati na provokacije, a čini se da je komentar na ovogodišnjim Oscarima za njega bio kap koja je prelila čašu.

Nakon što je komičar njegovu suprugu koja se bori s alopecijom usporedio s G.I. Jane, glumac se popeo na pozornicu i opalio mu šamar, a kad se vratio na mjesto ljutito mu je dobacio: "Nemoj spominjati ime moje žene".

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f--king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL