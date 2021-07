David de Gea i Edurne Garcija su zajedno od 2010., a njoj je, kako su pisali strani mediji, teško palo što on igra za Manchester United.

David de Gea (30), koji na Euru 2020. čuva gol španjolske reprezentacije, upoznao je 2010. svoju suprugu Edurne Garciju (35).

Golman i pjevačica su jedan od najslavnijih španjolskih parova i od početka svoje veze su privlačili veliku pozornost javnosti, a u ožujku su dobili kćer Yanay. Supružnici ne kriju koliko se vole i nerijetko dijele zajedničke fotografije na Instagramu.

No nije sve bilo tako bajno u njihovom odnosu jer je Edurne svojedobno pokazala koliko voli njihovu rodnu Španjolsku i otkrila da joj teško pada što on igra u Manchester Unitedu.

Naime, u emisiji "El Hormiguero" složila se s voditeljem Pablom Motosom kada je rekao da je engleski grad Manchester ružniji od stražnje strane hladnjaka. "Nije jako lijep, to je sigurno. Moraš tražiti posebna mjesta, ljepša mjesta. No i tada je Španjolska ljepša. Razlog zašto mi se sviđa tamo je to što je David ondje. S njim tamo sve izgleda divno", ispričala je pjevačica.

Taj njezin javni istup je naljutio stanovnike Manchestera, a sve joj je odgovorio član gradske skupštine Pat Karney. "Jedina stvar koju Manchester ima zajedničko s hladnjakom je hladnoća. Privlačimo milijune posjetitelja na godinu koji dolaze zbog noćnog života i proslava", rekao je.

Edurne je kasnije poricala svoju izjavu iz televizijskog intervjua. "Stavili su mi riječi u usta, nisam to rekla. Ne znam traže li vijesti ili žele biti kontroverzni. Ugodno sam iznenađena s Manchesterom, sviđa mi se i grad ima divne uglove, a i gradski zastupnik Karney me želi povesti u obilazak", pojasnila je pjevačica.

No to nije bilo sve jer su mediji 2015. izvještavali da David želi prijeći iz Manchester Uniteda u Real Madrid. Kao razlog za to su navodili njegovu suprugu koja je izrazila želju da žive zajedno u Madridu i da joj je lakše raditi na karijeri pjevačice i glumice. Procurile su snimke i na kojima je ona tražila kuću za njih u Španjolskoj, a i sama je objavila Instagram story na kojem je pitala pratitelje: "Madrid ili Manchester?".

Gein transfer se skoro dogodio u rujnu 2015., no Manchester United i Real Madrid nisu uspjeli postići financijski sporazum. Kako je izvijestio britanski Mirror, nakon toga je Edurnein Twitter profil bio preplavljen ljutitim komentarima fanova engleskog nogometnog kluba.