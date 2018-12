Tko će se okititi laskavom titulom pobjednika Farme, ne propustite doznati u večerašnjoj, finalnoj emisiji od 20 sati na Novoj TV!

Nakon trinaest tjedana došlo je vrijeme da saznamo tko će postati pobjednik šeste sezone Farme i otići bogatiji za iznos od oko pola milijuna kuna. U prvom polufinalnom dvoboju ispale su Anica i Matea, potom je idućeg dana iz drugog dvoboja ispala Maja, da bi treći dvoboj ispadanjem Ozrena iznjedrio Juricu i Sašu kao dvojicu farmera koji će omjeriti svoje snage u finalnom dvoboju šeste sezone.

Finalist Jurica priznaje kako se trudi da ga uzbuđenje previše ne ponese prije samog finalnog dvoboja:

''Pokušavam da me ne ponese previše neka euforija i uzbuđenje. Pokušavam biti što hladniji i smireniji. Trebam biti u balansu da kad uđem u arenu da me to sve ponese i da to iskoristim!'' Glavnu nagradu uložio bi, kaže, u obrazovanje na području fitnesa. ''Finale Farme za mene, u ovoj dobi života stvarno je veliki uspjeh, što god danas bilo! Trud, volja, rad, disciplina i sve se isplatilo!“ kazao je Jurica. Dogovor s Ozrenom i Robertom oko dijeljenja glavne nagrade, kaže, još uvijek vrijedi.

Saša smatra kako je za boravak na farmi među 18 različitih karaktera bila potrebna staložena glava, radišnost i neki cilj u životu te dodaje kako je zbog toga dogurao do finala.

''Sam život me otpočetka nije mazio baš nešto. Išao sam uz svoje roditelje, radio sam s njima, mučio se za sebe i njih i zahvalan sam im što su me tako odgojili", rekao je finalist Saša i dodao:

''Apsolutno sam neka nova znanja tu usvojio, prvenstveno što se tiče brige oko životinja. Bio sam na ovčicama, zbilja 75 ovaca nije malo!"

Saša ističe kako je na Farmu prvenstveno došao radi sebe i sina.

''U svakom dvoboju u kojemu sam bio sin mi je bio u glavi. Za njega sam ovo stvarao 13 tjedana i nadam se da će se večeras isplatiti“, zaključio je. Tko će se okititi laskavom titulom pobjednika Farme, ne propustite doznati u večerašnjoj, finalnoj emisiji od 20 sati na Novoj TV!

Izgubio glavu za njom: Slavnog oskarovca zasjenila minica njegove 23 godine mlađe djevojke





+5

Slika i prilika slavnog oca: Golišavi nasljednik legendarnog glumca pokazao svoje adute





+4