Sve su glasnija nagađanja tko bi sve mogao biti nominiran za najprestižniju filmsku nagradu Oscar 2020, čija će dodjela ove godine biti održana 92. put.

Ovogodišnjom ceremonijom Zlatnih globusa započela je dugoiščekivana sezona dodjele prestižnih filmskih nagrada, a pred nama je ona najvažnija i najspektakularnija u svijetu filma, dodjela Oscara.

Ona će ove godine biti održana 9. veljače u Dolby Theatreu u Los Angelesu, gdje će se okupiti sva filmska krema i zvjezdana elita. No unatoč tome što nas od dodjele dijeli tek mjesec dana, još uvijek ne znamo imena nominiranih za 92. po redu dodjelu Akademijinih nagrada, no i to ćemo saznati uskoro, točnije 13. siječnja.

Iako je teško reći tko će kući ponijeti zlatne kipiće u kategorijama najboljeg filma i najboljeg redatelja, šuška se kako bi to mogli biti Martin Scorsese i njegov film "The Irishman", Sam Mendes i njegova epska ratna drama "1917" ili Noah Baumbach i njegovo djelo "Marriage Story". Redateljica Greta Gerwig 2018. godine bila je na korak do osvajanja nagrade s filmom "Lady Bird" pa joj možda ove godine to i pođe za rukom s filmom "Little Women".

U kategoriji najboljih glumaca nagađa se da bi mogli konkurirati Joaquin Phoenix za ulogu u "Jokeru", Adam Driver za ulogu u "Marriage Story" i Antonio Banderas za ulogu u filmu "Pain & Glory", a za nagradu najboljih glumica mogle bi se boriti Awkwafina za ulogu u filmu "The Farewell", Saoirse Ronan za ulogu u filmu "Little Women" i Renee Zellweger za ulogu u filmu "Judy".

Nominirane i goste u Dolby Theatreu, kao i gledatelje pred malim ekranima, kroz ceremoniju je prošle godine vodilo više osoba na pozornici, uključujući Amy Poehler, Mayu Rudolphi Tinu Fey, no Akademija još nije potvrdila hoće li takav format ponoviti i ove godine.

Sudeći po svemu, uzbuđenja nam neće nedostajati, stoga jedva čekamo čuti tko će ponijeti nominacije za najbolje u svijetu filma u 2020. godini.