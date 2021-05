Ellen DeGeneres 1997. je javno objavila da je gej zbog čega je ukinut njezin sitcom "Ellen", no 2003. je doživjela uspon i dobila svoju emisiju u kojoj je ugostila brojne zvijezde. Usto je osvojila 61 nagradu Emmy kroz svoju voditeljsku karijeru te vodila dodjelu Oscara dva puta.

Komičarka Ellen DeGeneres (63) nedavno je objavila da će njezina emisija biti ukinuta nakon 19 godina emitiranja, a mnogi su uvjereni da su razlog za to optužbe za zlostavljanje i maltretiranje na radnom mjestu.

Dio javnosti je očekivao da će se Ellen povući 2020. kada se našla usred skandala, no to se nije dogodilo. Upravo to koristi kao izliku da je unaprijed dogovoreno da će njezina emisija završiti 2022. i tvrdi da bi već prestala s emitiranjem da su razlog optužbe.

DeGeneres je razočarala javnost jer je ona srušila brojne granice kada je 2003. dobila svoj show, šest godina nakon što je objavila da je lezbijka i nekoliko mjeseci nakon što je posudila glas Dory u Pixarovom crtiću "Potraga za Nemom".

Tada je izgradila reputaciju dobre komičarke koja ne koristi vulgarnosti i ne šali se na račun drugih, no u isto vrijeme se pričalo u Hollywoodu da je nije nimalo topla i prijateljska osoba kao što se predstavlja u javnosti. Te glasine su konačno izašle u medije prošle godine i puno ljudi je progovorilo o svojim lošim iskustvima s Ellen.

To je, kako su pisali strani mediji, utjecalo na gledanost njezine emisije i tome da se ukine, a izgubila je i status jedne od najvoljenijih zvijezda iz komičarskog svijeta.

Ellen sada ima bogatstvo od 500 milijuna dolara, no kada je riječ o njezinoj reputaciji, nepovratno ju je izgubila i gore joj je nego kad je počinjala karijeru. Naime, DeGeneres je prije nego se proslavila gostovala u raznim emisijama u kojima je imala stand up nastupe, a jedna od njih je "The Tonight Show" s Johnnyjem Carsonom.

Komičarka je 1994. dobila svoj sitcom "Ellen" koji je bio hit i 1997. je doživjela uspon karijere te je javno priznala da je lezbijka što je učinio i njezin lik. To je tada učinilo tek nekolicina zvijezda.

To je bio velik trenutak za LGBTQ zajednicu, no uskoro je uslijedilo teško razdoblje za DeGeneres jer joj je sljedeće godine otkazana serija. Nakon toga je imala nekoliko uloga i bila je domaćin emisije "Saturday Night Live" te 53. dodjele nagrada Emmy 2001.

Stvari su se popravile 2003. kad je posudila glas Dory u crtiću "Potraga za Nemom" i nekoliko mjeseci kasnije dobila svoj show. Prva gošća joj je bila slavna Jennifer Aniston koja je glumila u kultnoj seriji "Prijatelji" i Ellen je oduševila. Prva sezona njezine emisije je osvojila četiri nagrade Emmy uključujući i onu za najbolji show.

Nakon toga je slava komičarke samo rasla i ugostila je najveće zvijezde u Hollywoodu među kojima su bili obitelj Kardashian, Oprah Winfrey, Rihanna, Brad Pitt, Justin Bieber, Bradley Cooper, Halle Berry, Adele, Pierce Brosnan i mnogi drugi. Intervjuirala je i američke predsjednike Baracka Obama i Joea Bidena, ali i Michelle Obamu i Hillary Clinton.

Ellen je postala poznata po svom plesu u emisiji, a dovodila je kao goste i brojne ljude koji su se proslavili svojim videima na internetu. Komičarka je postajala sve slavnija i moćnija pa je tako 2005. bila domaćin 57. dodjele nagrada Emmy, 2007. i 2014. je vodila dodjelu prestižne nagrade Oscar.

Bila je sutkinja u showu "Američki idol", a kao izvršna producentica je radila na emisijama "Bethenny", "Little Big Shots" i "The Masked Dancer". Postala je zaštitno lice nekoliko brendova, a pokrenula je i liniju svojih proizvoda.

Otkad je pokrenula svoju emisiju bila je 171 put nominirana za nagradu Emmy i pobijedila je 61 put. U kategorijama izvanredni talk show i izvanredna talk show zabava je nadmašila medijsku mogulicu Winfrey. U prosjeku je 4.2 milijuna ljudi gledalo svaku Elleninu emisiju i bio je godinama najgledaniji nakon "Uživo s Kelly i Ryanom" i "Dr. Phila".

No pad svoje popularnost i napad DeGeneres je prvi put doživjela u listopadu 2019. kada je sjedila s bivšim predsjednikom Georgeom W. Bushom u luksuznoj loži na utakmici momčadi Dallas Cowboys. Snimljeni su kako jedno kraj drugog kako se odlično zabavljaju zbog čega su uslijedile kritike na račun komičarke.

Naime, LGBTQ zajednica nije mogla vjerovati da je u dobrim odnosima s političarem koji je podupro zakone štetne za gej ljude. Među njima je bio i onaj da se ustavom definira da je brak unija jednog muškarca i žene.

"Prijateljica sam s Georgeom Bushom. Ustvari, prijateljicama sam s puno ljudi koji ne dijele ista uvjerenja kao ja. Budite dobri prema svima bez obzira na neke stvari", branila se Ellen.

To se brzo pokazalo kao licemjerje s njezine strane. Naime, transeksualna blogerica Nikkie de Jager, koja je gostovala kod DeGeneres, rekla je da postoji velika razlika između emisije i komičarke u stvarnosti. Objasnila je da je Ellen bila hladna i distancirana te da ju nije ni pozdravila na snimanju.

Njezini zaposlenici su ispričali da nisu smjeli ni što su htjeli i da su se morali sakrivati jer im je branila da jedu ribu i meso budući da ona izbjegava te namirnice. Rekli su i da nitko nije smio pogledati DeGeneres u oči inače bi uskoro bio otpušten, a nisu imali dopuštenje niti da ju pozdrave ako ona to ne učini prva.

Mnogima nije sjelo i što je prošle godine Ellen rekla da joj je snimanje emisije u njezinoj luksuznoj vili teško kao ljudima koji su u zatvoru. "Nosim istu odjeću 10 dana i svi ljudi su ovdje gej", rekla je.

Ipak, to nije bio kraj njezinog užasnog ponašanja. Naime, u travnju prošle godine Ellenini zaposlenici uopće nisu znali hoće li dobiti plaću i koliku jer su ih zvali samo tijekom lockdowna te nisu imali nikakve pisane informacije. Još je šokantnije bilo što je DeGeneres unajmila vanjsku kompaniju kako bi joj pomogla snimati emisiju iz njezinog doma.

Inače, šuška se da je sve to utjecalo i na njen brak s glumicom Portijom de Rossi jer je komičarka uselila k prijateljici Courteney Cox. No Ellen tvrdi samo da je prodala vilu pa je to privremeno rješenje. Ipak, američkim medijima je čudno da ima samo jednu nekretninu i da nije sa suprugom kao i to da nije iznajmila s njom neku kuću s obzirom na njihovo bogatstvo.