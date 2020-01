Nagrada Grammy izrađena je od supstance pod nazivom gramium, a teška je oko 2,2 kilograma. Dijelovi kipića obloženi su 24-karatnim zlatom. Otkrivamo još detalja o ovoj prestižnoj glazbenoj nagradi.

Nagrada Grammy održala se u nedjelju 26. siječnja po 62. put, a radi se o jednoj od najpoznatijih glazbenih nagrada na svijetu. Brojni glazbenici ponosni su na svoje nominacije i dobitke, o nekima se priča još godinama, a donosimo detalje iz prošlosti Grammyja uoči dodjela.

Prve dodjele Grammyja održale su se 1959. godine, ali prvi televizijski prijenos nagrada bio je tek na 13. dodjelama, 1971. godine. Grammyji su krenuli nakon što se okupila skupina čelnika diskografskih kuća, koju su kontaktirali zbog kampanje holivuske Staze slavnih. Shvatili su kako oni nemaju nagradu sličnoj Oscarima te su se odmah bacili na posao.

Popularni Stevie Wonder rekorder je u nagradama i nominacijama. Vlasnik je čak 25 Grammyja, a dosad je imao 74 nominacije. S druge strane, dugogodišnji rekord u nagradama drži Christopher Cross. Pjevač je jedini osvojio "velike četiri" nagrade i to 1981. godinu. Kući je odnio nagradu za album godine, snimku godine, najboljeg novog izvođača i za pjesmu godine.

Osoba s najviše Grammy nominacija, ali bez dobitka je norveški inženjer zvuka Morten Lindberg. Ima čak 26 nominacija, no dosad još niti jednom nije osvojio Grammy. Više sreće u tome je imao bivši američki predsjednik Barack Obama, koji ima čak dva Grammyja. Prvu nagradu osvojio je 2005. godine dok je još bio senator, a tri godine kasnije je dobio drugu nagradu dok je bio u utrci za američkog predsjednika. Obama je dobio zlatne kipiće za albume "Dreams From My Father" i "The Audacity of Hope".

Stučni žiri Grammy nagrade čini cijeli bazen glasača od vokalista do tekstopisaca i producenata. Svake godine dobiju čak 20.000 prijava od kojih svaku moraju pomno razmotriti i vidjeli dolazi li u obzir za nominaciju.

Zanimljivo je i kako Elvis Presley nikada kući nije odnio zlatni kipić u glavnim kategorijama, a 2006. godine su The Flaming Lips osvojili nagradu za album čiji je naziv najduži dosad koji je dobio nagradu, tj. "The Wizard Turns On ... The Giant Silver Flashlight And Puts On His Werewolf Moccasins". Pjevačica LeAnn Rimes najmlađa je dobitnica Grammyja ikada kada se radi o samostalnim izvođačima. Grammyja je dobila s 14 godina.