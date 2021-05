Uma Thurman je karijeru započela kao manekenka s 15 godina, a danas je jedna od najcjenjenijih glumca Hollywooda.

Glumica, producentica i manekenka Uma Thurman ovih dana slavi 51. rođendan, a mnogi još danas govore kako je blagoslovljena sjajnim genima te izgleda poput curice. Njezinu prirodnu ljepotu prepoznali su brojni redatelji, a izniman glumački talent joj je osigurao mjesto u vrhu holivudskih zvijezda.

Thurman je rođena u Bostonu gdje je i odrasla. Otac joj je jedno vrijeme bio budistički svečenik, zbog čega je kao djevojčica živjela u himalajskom gradu Almora. Bila je povučena cijelo svoje djetinjstvo, no kada je u osmom razredu osnovne škole otkrila ljubav prema glumi sve se promijenilo. Karijeru je započela s tek 15 godina i to kao manekenka. Manekenskim poslom se bavila i njezina majka, Nena von Schlebrügge, a Uma je do kraja 80-ih godina već krasila naslovnice brojnih časopisa kao što su Vogue i Glamour.

Godine 1988. dobila je uloge u čak tri filma i od onda njezina karijera ne prestaje ići uzlaznom putanjom. Nakon filma "Pakleni šund" postala je i miljenica jednog od najtalentiranijih redatelja današnjice, slavnog Quentina Tarantina. Upravo na setu Tarantinovog filma "Kill Bill" Thurman je bila u težoj automobilskoj nesreći. Ispostavilo se kako je redatelj inzistirao da glumica sama odradi rizične scene, što je rezultiralo teškom nesrećom zbog kojih i danas ima posljedice na vratu i u koljenima. Zatražila je nakon nesreće da pregleda snimke, no kuća Miramax joj je ponudila ugovor prema kojem bi mogla pogledati snimke uz uvjet da ih kasnije ne može tužiti, što je odbila. Tarantino je u jednom intervjuu rekao kako mu je njezina nesreća najveća pogreška u životu.

Glumica si je osigurala i status jedne od najpopularnijih glumica Hollywooda, a tijekom karijere je vodila i buran ljubavni život.

Glumca Garyja Oldmana upoznala je na snimanju filma "State of Grace" te su se vjenčali 1990., a rastali već dvije godine nakon. U svibnju 1998. godine pred oltar je stala s kolegom Ethanom Hawkeom, kojeg je upoznala godinu ranije na snimanju zajedničkog filma. Zajedno su dobili dvoje djece, kćer Mayu i sina Levona, no 2003. godine su se razišli. Nakon drugog propalog braka zaljubila se u francuskog bankara Arpada Bussona te se s njim zaručila, no nekoliko su puta prekidali i mirili se. Zajedno su dobili kćer Rosalind.

Zbog svoje popularnosti Uma je imala i nekoliko neugodnih iskustava. Jedno od njih je činjenica da ju je jedan muškarac uhodio čak nekoliko godina, od 2004. do 2011. Uhićen je u međuvremenu te su mu odredili zabranu prilaska glumici, no nije odustao te je ponovno uhićen 2010. godine te je na 11 mjeseci završio u zatvoru.