Ukrajinski komentator Timur Mirošničenko prenosio je Eurosong iz improviziranog studija u skloništu za bombe.

Predstavnici Ukrajine na Eurosongu Kalush Orchestra plasirali su se u finale natjecanja s pjesmom "Stefania" i trenutačno su najveći favoriti za pobjedu.

Prva polufinalna večer Eurosonga pratila se i u dijelu ratom pogođene Ukrajine, a natjecanje je za nacionalnu televiziju komentirao Timur Mirošničenko, i to iz improviziranog studija.

Timur je opremu donio u bunker, a njegove fotografije obišle su svijet i izazvale lavinu emotivnih reakcija.

"Ukrajinski komentator Eurosonga Timur Mirošničenko večeras se javlja iz skloništa za bombe", napisao je na Twitteru pored fotografije britanski eurovizijski novinar William Lee Adams.

🇺🇦 Ukraine’s #Eurovision commentator Timur Miroshnychenko is broadcasting from a bomb shelter this evening. pic.twitter.com/5t9rdtzA1n