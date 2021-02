U Eminemovom spotu za pjesmu "Higher" vidi se zastava Bosne i Hercegovine.

Popularni reper Eminem krajem siječnja objavio je videospot za pjesmu "Higher" u kojem je jedan detalj posebno oduševio stanovnike susjedne nam Bosne i Hercegovine.

Naime, u spotu se pojavljuje predsjednik UFC-a Dana White iza čiji se leđa vide zastave nekoliko država, među kojima i bosanskohercegovačka. Zastava se inače nalazi u njegovom luksuznom domu u Abu Dhabiju, piše Dnevni Avaz.

Spot je premijerno prikazan na kanalu ABC povodom UFC-ovog događaja u kojem su se borili Dustin Poirier i Conor McGregor.

Eminem se u spotu priprema za rep bitku protiv vlastitih demona, a White se uključuje u sredini videa kako bi prokomentirao njegovu spremnost.

Inače, pjesma "Higher" nalazi se na Eminemovom albumu "Music To Be Murdered By Side B" izdanom u prosincu 2020. godine koji je deluxe izdanje albuma "Music to Be Murdered By" iz siječnja iste godine.