U blizini doma Meghan Markle i princa Harryja pronađeni su ljudski ostaci, a javnost je o slučaju izvjestio ured tamošnjeg šerifa.

Pokraj ceste, samo nekoliko metara udaljene od luksuzne vile u kojoj stanuju Meghan Markle i princ Harry pronađeni su ljudski ostaci, što je tamošnjim medijima potvrdila i glasnogovornica šerifovog ureda Sante Barbare.

Ljudske su kosti pronađene 24. svibnja pokraj ceste u Montecitu, u susjedstvu gdje žive Meghan i Harry. Čini se da je riječ o ostacima mlađe odrasle osobe koji su već jako stari, moguće i nekoliko tisuća godina. Otkrivene su prilikom uređivanja okoliša, a forenzičari i antropolozi istražuju njihovo pravo porijeklo.

Njihovi prvi izvještaju ukazuju na to da bi kosti pronađene na dubini od tri metra mogle potjecati od pripadnika indijanskog plemena Chumash čiji su prvi tragovi na tom područuju zabilježni prije gotovo 11 tisuća godina.

Meghan i Harry svoj su kalifornijski dom kupili od ruskog poduzetnika Sergeyja Grishina u lipnju 2020. godine. On je za njega 2009. godine iskeširao 25 milijuna dolara, a godinama nakon toga ga je pokušavao prodati po cijeni od 35 milijuna. Nalazi se u susjedstvu u kojem stanuju i druga slavna imena poput Oprah Winfrey i Ellen DeGeneres.

Pronalazak ljudskih kostiju u neposrednoj blizini njihova imanja samo je jedan u nizu bizarnih događaja i to nakon što im je jedan te isti počinitelj uspio dva puta provaliti tijekom prošlih božićnih praznika.

Naime, Nickolas Brooks prvi je put uhvaćen na imanju 24. prosinca nakon čega ga je policija pustila samo s upozorenjem, no ponovno se vratio dva dana kasnije nakon čega je završio iza rešetaka. Brooks se do kuće Meghan i Harryja dovezao čak iz Ohija i njegovi razlozi provale nisu bili poznati, kao ni jesu li oni u to vrijeme bili kod kuće. No travnju ove godine otkriveno je da je u tijekom posljednjih nekoliko mjeseci policija u kuću bila pozvana čak devet puta, a alarmni sustav bio je aktiviran u pet navrata.