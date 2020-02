Pred Gail Porter bila je sjajna karijera, a onda ju je uništio razvod od gitarista Dana Hipgravea.

Gail Porter televizijska je ličnost, bivši škotski model i glumica koja danas ima 48 godina.

Gail je davne 1999. godine proglašena jednom od 100 najseksepilnijih žena svijeta, a u to je vrijeme bila i u središtu pozornosti zbog bujnih grudi te činjenice da je vrlo rado pozirala u golišavim izdanjima i pričala o svojoj intimi i seksualnosti.

Također, njezin brak s gitaristom Danom Hipgraveom privlačio je poprilično puno pažnje jer je samo prema van izgledalo kao da je sve u redu. Za njega se udala u kolovozu 2001. godine, a godinu dana kasnije na svijet je stigla kći Honey.

Par je u veljači 2005. godine otkrio da se razvodi, no prema njezinim riječima, rastali su se osam mjeseci ranije. Gail je u to vrijeme prolazila kroz velike krize zbog postporođajne depresije, no općenito taj brak nije bio sretan. Još veći problemi nastali su nakon razvoda jer je zbog stresa Gail ubrzo oboljela od alopecije i ostala potpuno ćelava. Prethodno, Gail je bila u vezi s Keithom Flintom iz slavne grupe The Prodigy.

U godinama nakon razvoda za Gail su počeli novi problemi zbog bipolarnog poremećaja te njezine ovisnosti o seksu, a 2011. godine provela je mjesec dana u psihijatrijskoj ustanovi zbog suicidalnih misli. U nju ju je prijavio tadašnji dečko.

"To je bilo zastrašujuće iskustvo, uopće nisam bila svjesna toga što se događa. Nismo imali nikakvu terapiju, već smo samo sjedili, plakali i čudno se ponašali. Bila sam čitavo vrijeme pod teškim lijekovima i to je bilo užasno stresno", jednom je prilikom otkrila Gail. No ni tu nisu stali njezini problemi.

2017. godine bivši model uspio je i bankrotirati te dotaknuti samo dno - postala je beskućnica, a neko je vrijeme spavala po klupama u londonskim parkovima.

"To su bile najstrašnije noći u mom životu. Bilo je puno zastrašujućih zvukova, a nisam imala pojma otkud dolaze. Smrzavala sam se i nisam znala tko će doći po mene", iskreno je priznala Gail, kao i to da je njezin bankrot došao zbog gubitka kose, jer ju nitko nije htio angažirati za televizijski posao.

"Ja sam bila u redu s gubitkom kose i ljudi oko mene, no nitko mi nije htio ponuditi posao. Poslovi koji su mi lako dolazili 90-ih godina sada mi više nisu bili nuđeni. Malo-pomalo ušteđevina je nestajala, no priča je danas puno sretnija.

Naime, bivši model ističe kako nikada nije bila sretnija te kako je riješila sve svoje probleme. Vratila se u rodnu Škotsku, radi kao voditeljica te je u potpunosti posvećena zdravu načinu života - bavi se jogom te svakodnevno trči i vozi bicikl. Također, autorica je knjige kojom nastoji pomoći ljudima koji se poput nje bore s depresijom.