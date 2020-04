Stevie Nicks i Lidsey Buckingham na početku karijere bili su par, a nakon što su došli u bend Fleetwood Mac, stvari su krenule nizbrdo.

Stevie Nicks danas je jedna od ikona ženskog rocka, no njezin početak s bendom Fleetwood Mac nije bio blistav. Brojni izvori bliski pjevačici prije nekoliko su godina u medijima otkrili njezin životni put, koji je bio problematičan prije nego što je postala planetarno popularna.

Otac ju je maltretirao dok je bila dijete, a s obitelji se često selila. Školu je mijenjala svake dvije do tri godine te je bila na brojnim tečajevima, od baleta do plesa, no najviše je vremena provodila zatvorena u sobi svirajući gitaru. Stalnog dečka nije imala sve dok nije s 19 godina upoznala Lindseyja Buckinghama. Kada je otišla iz doma svojih roditelja, preselila se u Los Angeles, gdje je pet godina radila kao konobarica, a kada je vidjela oglas da Fleetwood Mac ima audiciju, pripremila se te je bila ustrajna u tome da dobije mjesto u bendu.

Bend prvo nije bio nimalo oduševljen sa Stevie. U to su vrijeme na sceni bili 10 godina, a Mick Fleetwood u bend je pozvao Buckinghama jer im je otišao gitarist, a on je navijao za to da Stevie bude nova pjevačica. "Ako želite mene, uzmite i moju djevojku Stevie. Mi smo duo", govorio je bendu u to vrijeme. Stevie je prvo imala osjećaj da je u bendu samo zbog dečka, no na kraju su je zavoljeli.

Snimili najbolji album dok nitko u bendu nije razgovarao

Publiku je odmah osvojila i popularnost je krenula prema gore za Fleetwood Mac. Stevie je postala glavna zvijezda benda, a publika je samo u nju gledala. Kada je ona došla, počeli su snimati album "Rumors", koji je kasnije postao jedan od njihovih najboljih albuma. Nakon što je taj album izašao 1977. godine, pojavili su se brojni problemi za bend. Svi su se razišli.

"Stevie i Lindsey s ostatkom benda proveli su godinu dana u studiju a da nitko ni s kim nije razgovarao", kažu izvori bliski bendu. Još prije Fleetwood Maca duo se svađao, a sve je pokrenula naslovnica njihova albuma za koju je Stevie trebala pozirati u toplesu. Osjećala se zlostavljano te nije znala što napraviti. Buckingham je samo svirao te nije htio raditi, dok je ona zarađivala za njihov život prije nego što su postali poznati.

Lindsey je kasnije postao ljubomoran zbog njezine slave u Fleetwood Macu i tu je počeo kraj njihove ljubavi. Rugao joj se i omalovažavao je, a jednom je prilikom navodno gitarom udario po glavi. Fizički ju je napastovao, a u to se vrijeme ona počela sve više drogirati. Nakon godina uzimanja kokaina liječnici su joj preporučili tablete za smirenje i tada se počela oporavljati. No prije toga je potrošila čak milijun dolara na razne droge.

Nakon raspada bend se ponovno okupio prije nekoliko godina, a unatoč turbulentnoj vezi čini se da su Stevie i Lindsey izgladili stvari do granice da mogu biti zajedno na istoj pozornici. "Lindsey i ja ćemo se uvijek svađati. Ništa se nije promijenilo od trenutka kada smo prekinuli. Znamo točno što nervira i jedno i drugo, i to će jednostavno uvijek biti tako", rekla je prije nekoliko godina Stevie u intervjuu.